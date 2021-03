The Attaché, muestra un París sin romance

Tras los atentados terroristas en Francia en 2015, París se vuelve un terreno infértil para que el músico israelí “Avshalom” y su mujer “Annabelle” pasen un año romántico en el extranjero. Con esta premisa, inicia la serie “The Attaché” protagonizada por la actriz Héloïse Godet, escrita y dirigida por Eli Ben David, que espera conquistar al mercado latino con su llegada a plataformas.

Al convertirse en víctimas de estos hechos, la paranoia invade la vida de “Avshalom”, por lo que “Annabelle” tendrá que ayudarlo a adaptarse a una ciudad en la que no entiende ni el idioma. “Es una historia de amor, pero no es tan sencilla, es una mezcla de la realidad con la ficción, porque está inspirada en lo que realmente vivió Eli Ben David, su esposa fue trasladada a la embajada Israelí en Francia y tuvo que viajar acá. De hecho, la conocí y pude ver cuál era su labor”, contó Godet desde Francia.

La paranoia que experimenta “Avshalom” fue algo que afectó a la familia, por lo que el personaje de Héloïse tiene que ayudarlo a entender que todo está en su cabeza, pero no será fácil, más cuando el músico se siente intimidado por el desempeño de “Annabelle”.

Entre los retos de la actriz para crear este papel fue aprender a hablar hebreo, para poder entender mejor la historia y el conflicto, lo que le ayudó a crear una mayor conexión con la trama y esto despertó su interés por entender el idioma, al grado que ahora escribe un guion en esta lengua.

Sobre el éxito de las historias israelitas, señaló que es un país en el que hay mucho talento, pero no se cuenta con mucho apoyo financiero: “Creo que hay poco interés en impulsar este tipo de proyectos, pero hay grandes escritores buscando temas, no sólo en la parte ortodoxa, no tienen límites, espero que esto continué, porque hay gente fantástica”, contó.

“The Attaché” estará disponible a partir del domingo 14 de marzo en StarzPlay. El elenco también lo conforman Ilay Lax, Patrick Braoudé (‘Divorce Club’) y Florence Block (‘That 's the Way You Love’).

Por Patricia Villanueva

