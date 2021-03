Isela Vega, primera actriz que rompió estereotipos en el cine; estos fueron sus papeles más importantes

Este martes 9 de marzo se confirmó el fallecimiento de la primera actriz, Isela Vega, quien había sido diagnosticada con cáncer. Se caracterizó por interpretar papeles que rompieron los estereotipos en el cine, y con los cuales se consagró como una actriz transgresora.

Brenda Vega, sobrina de la actriz, dio a conocer a través de su cuenta de Facebook el lamentable suceso, y escribió un emotivo mensaje en el que despidió a su tía, quien fue protagonista de importantes películas como "La Ley de Herodes" y "El Infierno", además de participar en series como "La Casa de las Flores".

Isela Vega fue considerada como un símbolo sexual del cine mexicano, fue la primera latinoamericana en aparecer en las páginas de la revista Playboy, y despectivamente la llamaron “encueratriz”.

Estos fueron los papeles más importantes de Isela Vega

Entre sus más destacadas actuaciones se encuentran las que realizó en películas como "El Infierno", "La Ley de Herodes", "Verano violento" y "Don Juan 67", que le dio la oportunidad de interpretar su primer papel protagónico en el año de 1967, al lado del comediante Mauricio Garcés.

En 1972 es nominada al Ariel como mejor actriz por el largometraje "Las reglas del juego", filmada en 1971, con José Alonso, Enrique Rambal y Héctor Suárez. Ese mismo año tuvo una reconocida actuación en "La cama", otra de las películas importantes de su carrera.

En el año de 1974 hace su debut en el cine extranjero, con la película "The deadly trackers", pero es en realidad el largometraje de Sam Peckinpah, "Brig me the head of Alfredo García", con la que logra llamar la atención. En 1977 filma "La viuda negra", de Arturo Ripstein, con Mario Almada.

Su actuación en esta película la hace ganadora del Ariel a mejor actriz y en1986, prueba una nueva faceta del cine: la dirección, la producción y la escritura, con su película "Los señores de la noche". Para el 2004, se integra al elenco de la cinta Puños Rosas, con Jesús Ochoa y Cecilia Suárez.

En sus más de 60 años de carrera fue reconocida con cinco premios Ariel en distintas categorías como mejor actriz y mejor coactuación femenina y participó en un total de 130 películas. Su trabajo más reciente fue en la segunda temporada de la serie de Netflix, "La Casa de las Flores".

kyog