Hijo de Cepillín revela lo que REALMENTE llevó a su papá al quirófano

El fin de semana por medio de las redes sociales de su famoso padre, Ricardo González Jr. hijo de “Cepillín” compartió con los seguidores y amigos del payasito había sido ingresado a un hospital de urgencia.

Ante la noticia, la preocupación de amigos y seguidores de Cepillín no se hizo esperar, horas más tarde fue el propio payaso quien reveló que sería intervenido de manera urgente por lo que pedía que rezaran por él y su salud.

¿Qué le pasó?

Este lunes, en entrevista para el programa Hoy el hijo mayor de Ricardo González mejor conocido como “Cepillín”, reveló las verdaderas razones que llevaron a su famoso padre a ingresar de urgencia al hospital.

Y es que de acuerdo con Ricardo Jr. Su papá se encontraba muy bien pero bajó las escaleras de su casa y estuvo a punto de caerse, debido a que es muy ágil logró evitar la caída, sin embargo, sintió una molestia en la espalda.

Aunque trató de aguantar el dolor, al paso de las horas fue creciendo la molestia por lo que le dijo a su hijo que ya no aguantaba y que lo llevara al hospital, fue así como Cepillín tuvo que ser intervenido de la vértebras.

Aunque no dio más detalles sobre la cirugía que le realizaron a su padre pues no sabe bien sobre nombres y cosas médicas por lo que no quiso dar una información errónea.

Sin embargo, el hijo mayor de “Cepillín” agradeció a los amigos de su padre quienes inmediatamente se pronunciaron al respecto y pidieron ayuda por el famoso payaso como lo fue Angélica Vale, Aracely Arámbula y Kuno Becker.

