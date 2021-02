¡Kardashian en problemas! Demandan a Kris Jenner por ACOSO sexual, guardaespaldas le pide 3 MILLONES de dólares

Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian-Jenner, fue demandada por presunto abuso sexual en contra de uno de sus ex-guardaespaldas a finales del 2020 y se ha dado a conocer que para reparar el "daño" causado en contra del trabajador se solicita una millonaria cifra de dinero.

Marc McWilliams, el ex-guardaespaldas de la madre de Kim Kardashian, interpuso una demanda en la que denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Kris Jenner, pues según la víctima Jenner le realizó tocamientos en sus genitales, esto -claro- sin el consentimiento de McWilliams.

Además el guardaespaldas añadió que durante el tiempo que trabajó para resguardar el bienestar de a Kris Jenner, fue víctima de otro tipo de acoso, además de discriminación racial y de género; asimismo señaló que vivió un despido muy problemático. Según se ha revelado recientemente, McWilliams pide 3 millones de dólares en su demanda.

El ex-guardaespaldas de Kris Jenner explicó que comenzó a trabajar con la familia Kardashian-Jenner en mayo del año 2007, y que desde entonces cuidó de Kris y Kourtney, la hermana mayor de las Kim y Khloé.

McWilliams, aseguró también, que la mayor de las hijas de Jenner, Kourtney Kardashian también lo agredió, sin detallar si física o verbalmente. Hasta el momento, la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" ha negado las acusaciones en su contra, al igual que su madre.

Hasta el momento se desconoce si el termino del reality show que seguía la vida de esta familia llegó a su fin por este caso.

Los últimos capítulos de Keeping Up With The Kardashians llegarán a la pantalla de E! el 18 de marzo de 2021, aún se desconoce si Netflix, plataforma en la que se puede disfrutar en Latinoamérica, lanzará la serie en las mismas fechas. Tras 14 años de emisión, el show de las hermanas Kardashians evidenció los momentos más íntimos de la familia, desde sus trabajos, hasta sus relaciones amorosas, embarazos, peleas y reconciliaciones.