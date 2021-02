Paul Stanley no puede más y le declara su AMOR a Érika Buenfil: VIDEO

A través de un video que se compartió en redes sociales, se puede ver a Paul Stanley declarando su amor abiertamente a la reina de Tik Tok, pues no pudo evitar que la bella actriz se robará su corazón.

En una divertida grabación que compartieron a través de su cuenta de la popular plataforma podemos ver a Paul pidiéndole a Buenfil que le de una oportunidad de ganarse su amor.

Además apuntó que en caso de que no sea de esta manera no siguiera enamorándolo, "dice mi mamá que sino vas a hacer el amor de mi vida no me estés ilusionando", dice el comediante en el video.

En las imágenes podemos ver a ambos personajes compartiendo con su público en la popular plataforma, en donde sin duda Buenfil se ha convertido en la digna reina gracias a su carisma y actualmente cuenta con 10.7 millones de seguidores en dicha red social.

Es por esto que es conocida como una de las actrices con más influencia en la plataforma digital, que por su naturaleza va dirigido a un público más joven pero la actriz de 57 años de edad, ha conseguido conquistar.

Erika Buenfil es un ejemplo de elegancia y sensualidad, ya que sabe portar atuendos que van perfectos con estilo y personalidad. En la plataforma comparte muchos rasgos de su personalidad y en especial su facilidad para la comedia.

BGM

Aquí el momento exacto: