¿Crisis? Jon Bon Jovi vende por 20 millones de dólares LUJOSA casa, así se ve por dentro: FOTOS

El rockero Jon Bon Jovi se mudó en 2020 a una lujosa mansión de más de 30 millones de dólares en un turístico sitio de Estados Unidos, sin embargo, como una buena estrella de la música: tiene varias propiedades y una de ellas, ubicada en Red Bank -Nueva Jersey- está en venta por tan sólo 20 millones de dólares según el listado de ventas de la firma Christie's International Real State.

Esta es la mansión del rockero que está a la venta.

FOTO: Christie's International Real State

Así es la casa de Jon Bon Jovi a la venta

La firma Christie's International Real State detalla que la mansión de Jon Bon Jovi en Red Bank -Nueva Jersey- es una casa de lujo con detalles de piedra caliza y estuco de 18 mil pies cuadrados, detallada con un camino de entrada de doble ancho, patios de ladrillo, balcones franceses, ventanas con parteluces altos y anchos, detalles ornamentados de hierro forjado e histórico, ventanas abovedadas, techos de pizarra, chimeneas altas y canaletas de cobre.

FOTO: Christie's International Real State

El interior fue pintado magistralmente por el internacionalmente aclamado Pierre Finkelstein, sus vetas de madera realistas, acristalamientos intrincados, pátinas de los siglos XVIII y XIX, dorados, acabados de yeso hechos a mano, ornamentación, estarcido a medida y trampantojo arquitectónico se detallan en toda la casa. Los vestíbulos del primer y segundo piso son yeso veneciano intrincadamente pintado a mano en un diseño que parece texturizado pero suave al tacto.

FOTO: Christie's International Real State

FOTO: Christie's International Real State

Cabe señalar que la propiedad conocida como High Point Estate fue construida en 1999 sobre un lote de 60.700 m². Quien estuvo a cargo fue el arquitecto Robert Stern, quien le dio al inmueble un estilo que podría describirse como un castillo para un rockero.

Hasta el momento aún no se ha mencionado un posible comprador de la lujosa mansión de Jon Bon Jovi, no obstante la noticia se ha comenzado a difundir en medios y redes sociales, lo que quizá atraiga a un posible comprador que sea fan o no de este legendario rockero.