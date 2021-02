¿Aires de grandeza? Luisito Comunica confiesa que NO le gusta visitar su lugar de nacimiento

Una vez más, el youtuber, Luisito Comunica se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de compartir un par de historias exhibiendo ¿aires de grandeza?

Hace unos meses, el famoso creador de contenidos fue trending topic en Twitter después de subir una fotografía con un mensaje dedicado a su novia, el cual fue tachado como machista por los internautas.

¿Qué ocurrió?

Por medio de sus historias en Instagram, en donde cuenta con más de 23 millones de seguidores, Luisito Comunica confesó que ya no le gusta viajar al estado de Puebla, ciudad en la que nació.

A bordo de una lujosa camioneta y con chofer incluido, el youtuber contó que solo viaja a la entidad para visitar a sus padres, quienes aún viven en Puebla.

"La verdad es que no vengo nada seguido y cada que vengo es impresionante cuánto cambia, pero por alguna razón no me encanta venir a esta ciudad", dice el youtuber,

Como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral entre los internautas, quienes tacharon con "aires de grandeza" a youtuber.

