Danilo Carrera arremete contra quienes aseguran que su separación con Michelle Renaud es publicidad

Después de que se diera a conocer la separación entre Danilo Carrera y Michelle Renaud, la expareja ha salido a desmentir varios rumores, desde supuesta infidelidad hasta fuertes conflictos. Ahora es el actor quien se enfrentó a quienes aseguran que su truene es nada más publicidad.

Los cometarios sobre su falso rompimiento se deben a que ambos actores han mostrado muy cordiales y siguen brindando entrevistas juntos. Pues hay que recordar que hace unos días, subieron un video en sus redes sociales donde aclararon la razón de su separación.

Durante el programa de “El Gordo y La Flaca”, el ecuatoriano fue cuestionado por estas especulaciones por lo que inmediatamente confirmó que aún tiene mucho cariño por la actriz y conductora y están trabajando en tener una amistad.

“Sí terminamos, creo que hay muchísimo cariño, y cuando hay amor, pues no se acaba, solamente se transforma y ahorita estamos trabajando en tener una amistad muy bonita, como fue nuestra relación”.

View this post on Instagram

Ante la incredulidad de Raúl de Molina sobre la renuencia del artista para procrear un hijo con Renaud, Carrera confirmó que por ahora no desea convertirse en padre.

Entre otros tremas, Danilo confesó que la pandemia de Covid-19 perjudicó mentalmente, pues reveló que antes de la emergencia sanitaria no se equivocaba en las escenas, mitras que ahora le toma hasta cuatro tomas grabar y hay veces que se le olvidan las cosas.

Finalmente, el actor subrayó que no fue por otra mujer que decidió poner punto final a su romance con la actriz mexicana.

“No, jamás, jamás, cuando estás con Michelle Renaud no hay otra mujer, ¿tú no has visto a esa mujer?, es hermosa, inteligente, guapísima…”.