Salma Hayek CONFESÓ la RAZÓN por la que sufrió "bullying"

Una de las mujeres más respetadas y queridas en México es la actriz Salma Hayek, quien ha demostrado con su trabajo y su belleza ser toda una celebridad en Hollywood.

Sin embargo, las cosas no han sido nada sencillas para ella porque se ha tenido que enfrentar a algunas cosas muy desagradables durante gran parte de su vida.

Y uno de esos sucesos más desagradables que ha tenido que enfrentar en toda su vida es el hecho de que al ser una mujer pequeña, ha sido víctima de bullying.

Salma Hayek, en el Universo Marvel

La actriz formará parte de la nueva película del Universo Marvel, The Eternals, en donde fue invitada y decidió tomar este nuevo reto para pertenecer a esta área de la actuación.

En una entrevista con el medio Variety, Hayek se sinceró y explicó toda esta situación que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida con su estatura.

"Yo soy muy bajita. He sufrido bullying por ser de baja estatura durante toda mi vida. Y de repente, no importa. Eres un superhéroe en el Universo de Marvel, me conmovió", fueron las palabras de Salma tras la invitación que le hicieron a ser parte de la película.

Ahora, Salma Hayek escenificará a Ayak, un papel del cual no pudo saber hasta que firmara su contrato, en una de las condiciones que tuvo que enfrentar en un primer momento.

