Lucero festeja con LUJO los 16 años de su hija; Lucerito presenta su nueva canción

La famosa cantante mexicana Lucero se encuentra de manteles largos y razones de sobra tiene; este martes celebró el cumpleaños número 16 de Lucerito y lo hizo con todo lujo ya que su talentosa hija presentó un nuevo tema y la actriz y cantante lo compartió en sus redes sociales.

Se trata de la canción “La Gloria de Ti”, la cual ya había sido interpretada por ambas durante un concierto virtual que ofreció Lucero. En su cuenta de Instagram, la artista compartió un emotivo mensaje dedicado a su hija y sus fans enloquecieron con reacciones y comentarios de cariño hacia Lucero y su hija.

“Feliz cumpleaños para mi hermosa Lucerito. Que Dios y la Virgen sigan tomándote de la mano, llevándote por el camino de la luz y el amor como hasta hoy, mi princesa. Te admiro y te amo infinitamente. Gracias por ser mi hija amada,” escribió Lucero en su post, el cual detonó cientos de reacciones de parte de sus fans, quienes las felicitaron.

“Voy a llorar, alrato regreso”

El bello mensaje compartido por Lucero, cargado de amor incondicional y admiración, originó la reacción de sus fanáticos, quienes no quisieron pasar la oportunidad de celebrar su felicidad y compartirle un mensaje.

“Feliz cumpleaños”, “Voy a llorar, alargo regreso”, “Feliz cumpleaños Lucero Mijares! Que Dios la bendiga siempre, deseo que todos los sueños de ella se hagan realidad!!!,” “Feliz cumpleaños a Lucerito !!! Que siga con esa luz tan única y especial que ella tiene !! Y esa sonrisa hermosa sea permanente !!!”, han sido solo algunos de los mensajes que fueron compartidos en el post de la actriz.

Entre las felicitaciones destacó el comentario de la cantante y actriz Mariana Seoane, quien le envió un saludo a Lucerito: “Besos y abrazos fuertes para la Chiquitrepadora”, compartió la famosa artista mexicana.

Lucero aprovechó la publicación para hacer oficial el lanzamiento en redes sociales del tema “La Gloria de Ti”, el cual presentaron en un concierto virtual el año pasado cuando grabaron una versión del tema compuesto por Rosario, una de las cantantes favoritas de Lucerito.

Comparte video en YouTube

Al mensaje, Lucero lo acompañó con un video en el que se puede ver el paso de los años desde que Lucerito nació hasta la actualidad. Además del post, la artista compartió otro video en su canal de YouTube, en donde habló del por qué eligió esta fecha para el lanzamiento del tema.

“Tenemos esta canción para lanzarla en plataformas digitales, de alguna manera, es un regalo para ella, porque cumple años el 2 de febrero, es mi luz, mi Candelaria, y bueno es un placer inmenso para ella”, explicó Lucero en la grabación. Además señaló que sus fans ya podrán disfrutar del videoclip.

“Hoy es muy especial, quiero platicarles acerca de esta canción, Gloria a ti, que he grabado con mi hija con Lucero Mijares y me tiene ilusionadísima, es una canción de la que ya les he hablado en otras ocasiones, pero ahora, ya la estoy lanzando en plataformas para que la tengan todos y la puedan oír, también va a estar el video, para que la puedan ver a la Lucerito ahí cantando”, concluye la artista.