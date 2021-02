Fernando del Solar genera CONTROVERSIA al hablar de VACUNA contra Covid-19 ¿Qué dijo?

Para sorpresa de muchos, el conductor de televisión, Fernando del Solar se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de emitir su opinión sobre la vacuna contra el nuevo coronavirus Covid-19.

Varias celebridades de la farándula han expresado sus dudas sobre la aplicación de la dosis, pues aseguran que solo buscan controlar a las masas; Paty Navidad y León Larregui fueron los casos más sonados.

¿Qué dijo el conductor?

Durante una entrevista con el programa "Sale el Sol", el exoconductor del Venga La Alegría y Hoy confesó que ha escuchado distintas opiniones sobre la vacuna contra el virus surgido en la ciudad de Wuhan, China.

Fiel a su estilo, Fernando del Solar contó que, hasta el momento, no puede emitir una opinión sobre la vacuna ya que ha escuchado que es "muy buena" y las posibles "contraindicaciones" que genera.

“En la (vacuna) del coronavirus todavía no puedo emitir una opinión. Escucho noticias que es muy buena por un lado, contraindicaciones por el otro. Si me preguntas, todavía no tengo una opinión formada”, apuntó el actor.

Cabe recordar que, hace unos años, Fernando del Solar sorprendió a toda la industria al confesar que el limón y bicarbonato sin azúcar era mejor tratamiento contra el cáncer que enfrentaba, a diferencia de las quimioterapias.