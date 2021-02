Yalitza Aparicio: Estas han sido las claves del éxito de la actriz oaxaqueña

Pronunciar el nombre de Yalitza Aparicio es recordar una historia de éxito que se ha consolidado con el paso de los años, la actriz, originaria del estado de Oaxaca, México, no duda en compartir con quien le pregunte las claves que han determinado la exitosa trayectoria que l aha llevado a posicionarse como un referente internacional.

La joven actriz de 27 años, que saltó a la fama tras su interpretación del personaje de “Cleo” en la película Roma, dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, se muestra cada vez más segura y firme en sus decisiones en cada encuentro que sostiene con la prensa; al igual que la seguridad y certeza en cuando aborda sus objetivos y metas a corto plazo.

Este domingo la actriz mexicana hará historia al participar en la entrega de Premios Golden Globes los cuales se realizarán en la ciudad de Los Angeles y se transmitirán en México a partir de las 19:30 horas; Yalitza Aparicio participará en la transmisión que realizará el canal TNT en donde dará a conocer algunos datos importantes acerca de los nominados en esta edición correspondiente al año 2021.

Compartirá anécdotas y experiencias personales

Yalizta Aparicio también participara compartiendo anécdotas y experiencias personales durante la transmisión de los Golden Globes, mismas que harán referencia al camino que ha recorrido para llegar al lugar en donde se encuentra, ya convertida en una estrella de referencia internacional.

La actriz mexicana ya ha compartido, en entrevistas que ha concedido previamente, algunas de las claves que la han conducido en su camino al éxito; en una ocasión, entrevistada en la capital potosina, Yalitza Aparicio señaló que la confianza le ha ayudado a impulsar su carrera después de haber sido nominada a un Premio Oscar como mejor actriz por su participación en la película Roma.

Aparicio envió en aquella ocasión un mensaje a las jóvenes mujeres que se encuentran luchando por alcanzar sus objetivos, les aseguró que no se dejen influenciar por las personas que les aseguran que no pueden conseguir sus metas trazadas, las llano a tener confianza en sí mismas.

La actriz motivó a las mujeres a hacer lo que deseen, ya que eso le enseñaron abuelos: “siempre en la casa escuché que: no porque seas mujer sólo debes de aprender a cocinar, y con mis hermanos era: no porque seas hombre no vas a saber calentar una tortilla”, declaró en aquella ocasión la artista.

Yalitza Aparicio aseguró además que la preparación, el seguir estudiando y el confiar en sí misma la ha conducido por la senda del éxito, motivó a las personas a terminar una carrera si les es posible, y aseguró que a veces necesario alejarse de la sociedad, la gente y las costumbres para poder crecer como lo ha hecho ella.

