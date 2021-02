La actriz JULIETA GRAJALES denunció discriminación de SURVIVOR MÉXICO por ser lesbiana

La actriz Julieta Grajales, denunció a través de su cuenta de Instagram @julietagrajales que fue discriminada para participar en el reality show Survivor México, próxima a emitirse a través de TV Azteca. Todo lo anterior, según señala Grajales, fue debido a que los productores del programa decidieron no incluirla por sus preferencias sexuales.

La actriz aseguró haber sido confirmada en un 95% para participar de la emisión. Sólo faltaba que los productores de Turquía la conocieran. Pero, al final, su manager tuvo que indicarle que no iba a participar debido a que el programa estaba estimado como una emisión familiar que no podía mostrar sus relaciones de pareja homosexual.

Se sintió discriminada por Survivor México

Ante lo anterior, Julieta primero dudó en dar a conocer el tema, ya que recibió consejos de no hablar más del asunto con tal de, en el futuro, mantener las puertas abiertas para futuras producciones de televisión. Pero, ante una reflexión, decidió hablar de la situación para demostrar que está en contra de este tipo de discriminaciones en pleno Siglo XXI.

Mantiene una relación formal con Frida Azpeitia

Julieta Grajales, nunca ha dudado en compartir en sus redes sociales el orgullo que siente de la relación de pareja, de más de siete años de duración, que tiene con la piloto Frida Azpeitia.

"Yo con mi sexualidad soy abierta, no me etiqueto, tengo una relación con una mujer en este momento y nunca he tenido miedo de decirlo", externó la actriz en su momento.

