Wandavision: TODO sobre la segunda temporada

La serie de Disney Plus y de origen en Marvel Studios, WandaVision, se ha convertido en una de las más populares de la plataforma, junto con los 7 episodios que la conforman, pues con tan sólo estos capítulos, las personas ya se han vuelto fans de la historia y pretenden seguir la segunda temporada.

Recientemente Jac Schaeffer respondió algunas preguntas sobre la posibilidad de la temporada dos, así como de la marcha de la producción; fue a través de una entrevista para The AV Club que el famoso dio algunos detalles.

“Ojalá pudiera responder eso. Yo no puedo. Es sólo mi esperanza que la gente continúe mirando y disfrutando de la temporada que tenemos", señaló Schaeffer.

¿Segunda temporada?

La serie continúa con diversas pistas y huevos de Pascua, el cual está definido como un “procedimiento intrigante”; se ha confirmado que el programa lo está preparando Doctor Strange and the Multiverse of Madness, así que los resultados tanto en la serie como lo que sucede en la película Doctor Strange, contribuirán a la posibilidad de otra temporada.

Al respecto del arte, diseño de producción y vestuario en la serie, Schaeer, comentó que los artesanos y personal dedicado a estas áreas, conocen la totalidad de la historia y lo que están haciendo con el programa, lo que les permite agregar “toda la sensación extra”, y de esta forma ir experimentando con nuevas técnicas de arte.

Cabe señalar que WandaVision muy probablemente esté llena de personajes femeninos interesantes, que involucran a la propia Wanda, Darcy Lewis, Monica Rambeau e incluso a las conocidas de Westview, Agnes y Dottie.

Recordemos que cada uno de los personajes forma parte de este gran rompecabezas, por lo que hay muchas posibilidades de que sus roles crezcan durante el resto de la primera temporada o posiblemente en la segunda temporada.

