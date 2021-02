Exatlón México: Keno Martell confiesa por qué le PEGÓ a Pato Araujo: VIDEO

Keno Martell fue el atleta expulsado de este domingo por la noche y durante su participación en “Venga la Alegría” explicó por qué se dio la bronca con Patricio Araujo en el duelo de Exaball, donde llegaron a los golpes.

Una situación muy penosa fue la que se vivió entre ambos competidores, donde en un juego de Exaball, los dos atletas se calentaron y justo cuando iba a terminar el partido se buscaron y se liaron a manotazos y tuvieron que ser separados por sus compañeros.

Keno Martell explicó por qué motivo golpeó a Pato Araujo y las razones de aquella bronca que sin duda es la más recordada que se tiene en esta cuarta temporada de Exatlón México: Titanes contra Héroes.

¿Qué fue lo que sucedió ese día?

Keno Martell explicó que ese día literalmente perdió la cabeza, después de tantos golpes que se dieron durante el juego de esa ocasión, en donde ambos competidores se encontraron alguna veces.

“Lo que a mí me sacó de quicio es que me rompiera mi playera”, mencionó Martell. El atleta de los Héroes señaló que desde algunos juegos anteriores de Exaball ambos se habían pegado, pero no habían llegado a tanto.

Sin embargo, sí acusó que Pato Araujo es un jugador “cochino”, que da muchos golpes cuando se encuentran disputando el Exaball y hubo un momento donde simplemente lo sacó de quicio y con ello comenzó la tan sonada bronca.

Al final, pudieron arreglar sus diferencias, independientemente del castigo que se les impuso en aquella ocasión en donde no pudieron disputar cuatro competencias en esa semana de Exatlón México: Titanes contra Héroes.

