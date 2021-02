Saul "Canelo" Álvarez ayuda a joven que necesita trasplante de pulmón y pide apoyo a sus seguidores

Una vez más Saúl “Canelo” Álvarez sorprendió a propios y extraños al compartir un video en sus redes sociales un video en el que aparece a lado de David Antolín un joven originario de Monterrey, a quien el pugilista mexicano ha estado apoyando en su proceso para recibir un trasplante de pulmón.

El joven de 17 años padece fibrosis pulmonar y pudo contactar a Canelo Álvarez gracias a las redes sociales, fue así como el pugilista mexicano pudo acudir al llamado del regio y apoyarlo.

Canelo pide apoyo

En un video que “El Canelo” compartió en su cuenta de instagram pidió apoyo a todos sus seguidores y quienes vean el video pues asegura que la cultura sobre la donación es muy pobre, no solo en nuestro país sino en el mundo entero.

Y es que el pugilista mexicano, asegura que si cada persona que da un like a las publicaciones de las redes sociales donará al menos 50 centavos, no solo David Antolín, sino muchos niños que necesitan algún trasplante podrían cumplir su sueño.

“No soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente porque cuando lo haces de corazón no hay necesidad. Pero sí quería aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a toda la gente de que todos podemos poner nuestro granito de arena. No se trata de si tienes o no dinero, con muy poco puedes hacer mucho”, dijo así Saúl “Canelo” Álvarez en el video que compartió desde su cuenta oficial de instagram y el cual tiene una duración aproximada de cinco minutos.