¡Al Natural! Harry Styles celebra sus 27 años y te mostramos sus más POLÉMICAS imágenes sin ROPA: FOTOS

El talentoso y guapo cantante, Harry Styles, cumple 27 años y actualmente vive una de las etapas más plenas de su vida profesional y personal.

Además, fue miembro de una de los fenómenos musicales a nivel mundial "One Direction", una de las band boys con más popularidad en los últimos años, rompiendo cantidad de récords de ventas gracias a éxitos como "End of the Day" e "Infinity".

Harry nunca duda en mostrar sus abs de acero y sus sexys tatuajes. Foto: Especial

Polemic Styles

Cómo todo buen cantante famoso, no podía librarse de polémicas y rumores, sobre too en el ámbito sentimental cómo las especulaciones sobre sus "lazos" con su ex compañero de grupo, Louis Tomlinson y Olvia Wilde actualmente.

Además de su pudor tan ligero que nos dió la oportunidad de apreciar sus constantes desnudos sin ninguna pena.

Sexy shorts. Foto: Especial

Super Styles

Sin duda alguna Harry es uno de los hombres más guapos y atractivos del momento, tan es así que ha sido el primer hombre en protagonizar la portada de la famosa revista de moda Vogue por completo, gracias a su estilo único que quiebra todos los cánones de moda.

Nude Styles

Además de su talento como cantante, s escultural figura le han dado tanta seguridad y actitud que se le ha dejado ver en numerosas ocasiones casi desnudo ante la lente de la cámara, consintiendo a sus fanáticas y seguidores de todo el mundo.

Harry Edward, se consagró como cantante, después de que en 2010 firmara contraro con la disquera Syco, en compañía de la banda One Direction.

avh