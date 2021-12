¡Ninel Conde se luce SIN FILTROS! La actriz mostró su cutis al natural: VIDEO

La vanidad es una de las situaciones más comunes que le puede pasar a una mujer, más si ésta se dedica a trabajar en el medio artístico, ya que la presencia física puede ser, en muchos casos, algo vital para su desarrollo profesional. Esto es algo que Ninel Conde tiene bien claro, por lo tanto a lo largo de su carrera ha trabajado duro para perfeccionar su apariencia y lucir impecable ante la cámara y el público.

Pero, como toda celebridad que se precie de estar en redes sociales, muchas veces al hacerse una selfie o storie suelen usar filtros para mejorar su apariencia. Esto es algo que en esta ocasión Ninel evitó y, por el contrario, se mostró en un storie muy al natural, con rostro pulcro y ¡sin filtros!

Contrario a lo que suele hacer para aparecer en redes sociales, Ninel Conde decidió mostrar su rostro en un close up sin usar algún filtro que pudiera suavizar el impacto de su imagen.

Ante esto, la actriz también aprovechó la ocasión para presumir que en ese momento se había realizado un tratamiento facial, mismo que le ayudó a exfoliar perfectamente su cutis y, de paso, dejarlo muy natural y terso.

Para añadir a esto, Conde enfatizó que sus poros estaban totalmente cerrados, razón por la cual su rostro podía verse claramente con una piel suave y fina, algo que a su edad es de destacar puesto que ya está en esos años donde las arrugas y la falta de colágeno pueden ser un problema para la belleza femenina.

Como Ninel Conde nunca ha sido de guardarse nada, aprovechó la ocasión para conmocionar en sus redes sociales, pero esta vez con su diminuta cintura como regalo para sus fans.

Con un mensaje para sus seguidores, Ninel explicó por qué hace la rutina que eligió para mejorar esa zona de su cuerpo.

"Algo que nunca me salto en mi rutina diaria es el workout ???? (hay que bajar esos dulcitos que nos comemos, ¿a poco no?) Para mí es importantísimo el entrenamiento. Nos mantiene ágiles, con energía y saludables… Por eso, me encanta compartirles mis tips y mis rutinas, para que estemos fit todos juntos. Tanto así… Que dentro de muy poquito, estaré dándoles una sorpresa que no se imaginan.", indicó Ninel Conde.