Eugenio Derbez pule su estilo de hacer comedia para "LOL"

Eugenio Derbez está consciente de que la forma de mostrar la comedia ha cambiado y por eso ahora pule su trabajo para un nuevo público, “hemos pulido el concepto y la forma de hacerlo para que sea más divertido, creo que como todo en la pandemia hubo cosas terribles pero también hubo muy buenas, ya que en el encierro mucha gente tomó su celular y empezó a hacer contenido desde ahí, pero por lo mismo se tiene que cuidar todo lo que muestras”, comentó el actor en entrevista, quien estrena la tercera temporada del reality LOL.

Durante varios días se fueron dando a conocer los participantes, los primeros confirmados fueron Mau Nieto, Gaby Navarro y Hugo El Cojo Feliz, quienes competirán por mantener una cara seria mientras hacen reír a sus contrincantes.

Finalmente se integraron Ricardo Pérez, La Bea, Coco Celis, Paco de Miguel, Ricardo Peralta, Sofía Niño de Rivera y El Capi Pérez, quien va a volver a competir.

“Yo creo que los elencos de LOL cada vez están siendo más sólidos, en un principio había mucho miedo de los compañeros cuando los invitábamos ya que decían, ‘pero esto de qué se trata y les tenía que explicar que era un experimento y de repente otros se arrepentían y me comunicaban que mejor para más adelante participaban, pero siempre voy a agradecer la confianza que me tuvieron los primeros participantes porque se fueron a ojos cerrados conmigo, pero la verdad es que ha sido un duro aprendizaje y en esta tercera temporada hemos pulido el concepto, en el formato hay nuevas reglas para que sea más divertido y activo”, dijo Eugenio.

El también productor aseguró que la apertura de plataformas ayudó a tener personajes más creativo, “muchos tiktokes y youtubers pudieron hacer cosas desde su casa y eso está increíble porque en mi época por muy talentoso que fueras, si no te abrían la puerta en Televisa, no te conocía nadie, y había muchos talentos que seguramente se quedaron frustrados".

Y agregó, "ahora gracias a que con el celular puedes publicar lo que se te pegue la gana, te puedes volver viral y de la noche a la mañana convertirte en famoso y eso es bueno para dar a conocer a toda esta gente que quizá hoy está en las redes, por ejemplo hoy conocí a uno de mis hijos tiktokers, quien vino y me dijo: ‘Vengo de un pueblito en Chiapas en donde no hay nada’, y es un muchacho muy creativo”.

Sobre la nueva temporada aseguró que “una de las metas de LOL es hacer una comedia sin censura y yo creo que donde todo es tan polémico, donde todo es políticamente correcto, es bueno aventarse, porque esos límites está matando la comedia”.

Por su parte el comediante Paco de Miguel, quien formará parte de la entrega aseguró que fue una oportunidad que no se esperaba, "aprendí mucho de mis compañeros, fue una experiencia divertida, pero a la vez representó mucho reto, porque no fue nada fácil no reírse, ya que estuve con personas demasiado talentosas".

El ganador de la primera temporada fue El Escorpión Dorado y los comediantes Alex Fernández y Ricardo O’ Farril, se alzaron con el premio en la segunda entrega.

¿QUÉ MÁS?

El reality regresará a Prime Video el 10 de diciembre.

La nueva temporada estará dividida en tres partes.

La primera consta de dos capítulos que se estrenarán el 10 de diciembre.

Los dos siguientes el 17 de diciembre

Los dos capítulos finales, el viernes 24 de diciembre.

PAL