Estos son los famosos rituales que hacen las actrices para recibir el Año Nuevo

El 2021 esta´ por terminar y es comu´n que la gente haga ciertos rituales para dejar las vibras atra´s y recibir un nuevo an~o con la mejor actitud. Por eso, las actrices Mariana Garza, Cassandra Ciangherotti, Nailea Norvind, Paola Go´mez e Itati´ Cantoral cuentan cua´les son los que ellas hacen cada Nochevieja.

Ciangherotti no es fan de to- dos los rituales, pero los realiza por darle gusto a su mama´: “Nos pone a hacer el de las maletas, se me hace un poco ridi´culo, pero le damos la vuelta a la calle, y eso es necesario ahora para viajar este 2022, ya que este an~o fue complicado. Al final, el chiste es convivir. Tambie´n nos ponemos la ropa interior roja, eso de los colores en esa prenda, me divierte mucho”, afirmo´.

Esta fecha es de reflexio´n, por eso Garza sigue un ritual especial, que consiste en abrir la caja de propo´sitos que hizo el an~o pasado, ve si los cumplio´ y se fija nuevas metas para el 2022. “Hacemos una oracio´n y anotamos que´ cosas queremos mejorar y quemamos los papeles viejos. Es un proceso de sanacio´n que realizamos de manera individual. Este an~o, so´lo lo haremos mi hija Mari´a y yo, porque su hermana esta´ en Estados Unidos”, conto´.

Go´mez, conocida por su personaje de “Lupita” en “Mentiras el musical”, tambie´n hace un recuento de todo lo que vivio´ en el an~o, para revisar que hizo bien y que no, y para dar gracias por lo obtenido. “Por ma´s terrible que haya sido esta e´poca, hay que revalorar lo que pasamos y concentrarnos en las cosas positivas y las cosas que queremos experimentar”, detallo´.

Con casi 40 an~os en los escenarios, Nailea Norvind sabe que lo ma´s importante es pasar estas e´pocas con sus hijas, las tambie´n actrices Naian Gonza´lez Norvind y Tessa Ia, con quien suele preparar galletas. "Tambie´n colgamos nuestro borreguito en la puerta para que la lana no falte, eso es esencial, no hemos hecho mucho el de la escoba, pero en general nos divierten estas costumbres”, conto´.

Cantoral cerrara´ el an~o en la casa que tiene en Texas, Estados Unidos, como sus papa´s, Roberto Cantoral e Itati´ Zucchi, hubieran querido. “Nos vamos a juntar toda la familia. Me gusta cocinar pavo y ravioles, despue´s no faltan nuestras 12 uvas y los calzones rojos”, detallo´.

MAAZ