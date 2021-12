El cineasta Matthew Vaughn ve incierto el destino del cine

Reconocido como un cineasta de culto por su trabajo en Layer Cake (2004) y Stardust (2007), el director británico Matthew Vaughn considera que la industria cinematográfica vive un momento dudoso por el auge de las plataformas.

“La gente tiende a preferir las buenas películas, y creo que se están haciendo muchas para los stream y la calidad no es lo más importante, y se empieza a trabajar siguiendo un molde que hará que el público se aleje. Todos tenemos que ser muy cuidadosos, porque en algunos lugares no les importa si reciben malas películas”, explicó Vaughn.

Matthew hizo hincapié en que al no contar con métricas abiertas sobre el fracaso o éxito de un proyecto distribuido en una plataforma, no se sabe realmente si le fue bien o no, no se puede retar para mejorar; y cómo directores no saben cuándo tomar riesgos.

“Es un momento raro, no para la industria, sino para el buen cine. Es una etapa en la que se debe crear mucho, pero le diría a los directores y escritores que no sigan al dinero solamente, enfóquense en hacer cintas de calidad, el dinero ya vendrá después”, afirmó.

REGRESA CON KING’S MAN

Vaughn vuelve a trabajar en la saga de “King’s Man” y hoy estrena la precuela de la historia de espías, llamada “King's Man: El origen”, en la que cuenta cómo es que el Duque de Oxford, interpretado por Ralph Fiennes, formó al grupo de investigadores con el fin de parar una guerra, orquestada por las mentes más malas de la época.

“El principal reto fue respetar la historia mientras trataba de mantener la película entretenida, hacer un equilibrio entre el drama, el humor y la acción. La historia tenía un montón de piezas en movimiento, y tratar de hacer que se muevan juntas como una máquina fue complicado”, relató.

Un reto que superó, ya que desde el inicio, el filme atrapa al espectador con varias escenas de acción, que va mezclando con dosis de comedia al presentar a los personajes, y de nuevo mantiene al público al filo de sus asientos con las coreografías perfectamente coordinadas de cada batalla.

El rodaje terminó hace un par de años, pero la pandemia hizo que su estreno se retrasara. Ahora, Vaughn espera que las nuevas olas de COVID-19 no cierren de nuevo las salas.

TRAYECTORIA DEL CINEASTA

Es guionista de seis de las siete cintas que ha dirigido.

La primera entrega tuvo una taquilla de 412.4 mdd.

Como productor ha trabajado en 28 largometrajes.

En 2015 filmó la película de “Los 4 Fantásticos''.

El británico también dirigió X-Men: Primera generación.

MAAZ