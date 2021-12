La Vecina: Vanessa rompe en llanto tras revelar que el cáncer interrumpió sus deseos de ser mamá | VIDEO

La conductora, actriz y modelos, Vanessa Oyarzún, mejor conocida como “La vecina” confesó que ha tenido una lucha constante para mantener su salud luego de ser diagnosticada con cáncer de tiroides, lo que a la postre frenó sus deseos de ser mamá.

La conductora y modelo, quien ha trabajado muy de cerca durante su carrera con Israel Jaitovich, indicó que para ella saber que tenía cáncer de tiroides no fue nada grato, sobre todo por que en la autoexploración que llevó a cabo en su cuerpo (específicamente el cuello), notó una ‘pelotita’ de la que pensó que era un ganglio inflamado o una venita, y lo relacionó con su reciente contagio (en aquel momento) por Covid-19.

El especialista que la atendió le pidió entonces que se hiciera un ultrasonido de cuello y un estudio de tiroides, por las prisas y su agenda ajetreada, Vanessa relata que se hizo el estudio de tiroides y salió bien, pero en el caso del ultrasonido lo dejo pasar, confiando en que no tenia nada, sin embargo, con el paso del tiempo fue su mamá quien le hizo notar que el ‘bulto’ en el cuello ya era más prominente.

“Fue entonces cuando me toco y me doy cuenta que efectivamente, era más grande”, relató la conductora.

A pregunta expresa sobre si no sentía algo extraño o algún síntoma, la voluptuosa actriz señaló que no, por lo que no se había hecho el estudio que le indicaron en su momento.

El diagnóstico provino por parte de su ginecólogo, la joven relata que en una visita de rutina con su médico, al finalizar el chequeo habitual, le platicó a su doctor y este realizó algunas pruebas e imágenes de “la bolita”y le confirmó que tenia un tumor en la tiroides.

Por lo que el siguiente paso fue acudir con el oncólogo, hacerse el ultrasonido de cuello y un estudio nuclear, además de una biopsia, porque de acuerdo con el médico, el tumor estaba formado por una parte liquida y otra sólida.

“Ahí fue cuando supe que existe el cáncer de tiroides”

La venezolana continúo relatando que ese mismo día que recibió la noticia, por la tarde ya estaba haciéndose el estudio de ultrasonido en el cuello.

“Me quede fría, pero me tenía que ocupar, al día siguiente estaba con el oncólogo y al día siguiente me estaba haciendo la biopsia��

La vecina indicó que sigue en planes para poder ser mamá a pesar de lo que le ocurrió (Foto: Instagram

vanessalavecina)

Un golpe al corazón

El resultado de ese chequeo y sus estudios, le confirmaron lo inevitable, un tumor maligno de entre 7 y 9 centímetros de longitud, Vanessa cuenta que se dobló y lloró durante el trayecto de un viaje entre Matamoros y la Ciudad de México, ya que los resultados de patología le llegaron justo a punto de abordar su vuelo.

Derivado de ese resultado y con los resultados en la mano, la actriz acudió con su médico, quien le señaló que tenía muy buenas expectativas para poder terminar con el problema, sin embargo, entre los pormenores del tratamiento, Vanessa fue advertida sobre la probabilidad de ser tratada con yodo radioactivo, lo que significaría que en caso de tener planes para ser mamá, tendrían que posponerse.

Por esa razón y para salvaguardar su integridad, a Vanessa le fueron retirados sus óvulos para congelarlos y continuar con su tratamiento en contra del cáncer y descartar sí había metástasis en ganglios, cerebro o pulmón.

Fue entonces que Vanessa se puso muy triste ya que consideraba que el cáncer podría tener solución, pero le hecho de ser madre si era algo prioritario en su vida y para eso no había solución.

“Estaba tan enojada conmigo, porque no he podido ser mamá porque no he querido…para mi la maternidad es una responsabilidad muy grande, es un paso muy grande, quería tener cierta certeza para no equivocarme a la hora de dar ese paso”

Al final, la joven actriz y conductora salió bien librada del cáncer gracias a los médicos y todavía está en planes la posibilidad de ser mamá.

