TWICE: Jeongyeon se retira del tour mundial debido a problemas de salud y fans se preocupan

¿Qué pasó con Jeongyeon? La cantante K-Pop no está pasando un buen momento, TWICE regresó hace poco con su álbum " Formula of Love: O+T=<3" y tras ausentarse de los escenarios, regresarán con su cuarto tour mundial. Sin embargo, la integrante no será parte de la gira.

Tras la pandemia, varios grupos K-Pop frenaron sus planes de salir de Corea para viajar por toda Asia, Europa y América con su serie de conciertos. TWICE ofreció un show online a través de la plataforma Beyond Live y celebrarán Navidad con su primer evento en vivo.

Luego de cancelar su primer concierto, TWICE dio otro anuncio que preocupó a sus fans, pues la integrante Jeongyeon tiene problemas de salud que no le permitirán unirse al tour, además se ha ausentado de algunas presentaciones, videos y promociones.

Jeongyeon no será parte de la gira de TWICE

A través de sus redes oficiales, la agencia de entretenimiento JYP emitió un comunicado sobre el estado de salud de Jungyeon de TWICE. La banda K-Pop se presentará este 25 y 26 de diciembre en el KSPO Dome de Corea, siendo sus primeros conciertos después de la pandemia.

Sin embargo, Jungyeon discutió con la compañía y sus compañeras su participación y decidieron que no será parte de la gira de TWICE, al menos en su país natal, aún se desconoce si viajará con el resto de sus compañeras a Estados Unidos. La idol surcoreana ha presentado problemas como lesiones en la espalda, cuello y trastorno de ansiedad.

La agencia ofreció el reembolso de las entradas para aquellos que han estado esperando a Jungyeon, sobre todo si es su integrante favorita del grupo. Sobre la fecha cancelada para Navidad, no se ha ofrecido alguna opción para recuperar el dinero de las entradas.

Los internautas coreanos han expresado su empatía con la cantante, pues desde que fue diagnosticada con trastorno de ansiedad, aumentó de peso, pero sus fans y compañeras han mostrado su apoyo a pesar de que Corea del Sur es un país con altos estándares de belleza.

