Los Amigos Invisibles preparan DISCO con colaboraciones LATINAS para 2022

Los Amigos Invisibles han vivido una pandemia muy particular. Más allá de enfrentarla como cualquier persona del mundo, decidieron grabar temas en esa etapa, mismos que ya tenían avanzados para un álbum que, originalmente, iba a ver la luz en 2020. De esa experiencia, el tema 'Tócamela', ganador de un Latin Grammy, fue el que más destacó y vivió su éxito durante la crisis sanitaria

Ahora, con el 2021 terminando, ellos de gira de conciertos y el 2022 a la vuelta de la esquina, ya planifican el nuevo disco que deberán editar en el primer trimestre de 2022 y estrenar a mediados de ese año. Esto y más fue lo que conversó en entrevista con El Heraldo de México José Torres, integrante de la agrupación de origen venezolano.

De 'Tócamela' y el nuevo disco

Con la emoción de tener un álbum en puerta, pero el recuerdo de cómo vivieron la pandemia, José expresó qué pasó en ese 2020, musicalmente hablando, para llegar hasta el disco que ya preparan.

"No fuimos de esos artistas de que en la pandemia hicimos cuatro discos, nos agarró fuera de forma y nos indignó mucho parar de hacer lo que siempre hemos hecho. Ya veníamos con algunas creaciones porque queríamos sacar disco en 2020, pero como pasó esta tragedia (la pandemia) y publicamos durante la pandemia, guiños. Pero es hasta enero de 2022 que vamos a terminar lo que falta a mediados del año", indicó José Torres.

Pero ¿'Tócamela' podrá estar en el nuevo disco?

"Nos quedamos con las ganas de sacar ese material porque estaba muy bueno. Nuestra canción 'Tócamela' que ganó un Latin Grammy ya tuvo su vida. La hicimos pensando en sacar otros cuatro temas, pero esa canción ya vivió ya no tiene sentido sacarla en el nuevo disco de 2022. Pero las otras que sacamos no tuvieron tanta atención, sí las vamos a editar en el disco junto con otras más. Es entender lo que tenemos, pero esas grabadas de 2019 nos encantan, me da lástima no sacarlas antes", precisó.

Colaboraciones latinas y un poco más

Eso sí, dejó claro a qué sonará este álbum y las colaboraciones que se esperan.

"El sentido del humor, las letras sexuales, románticas, el cachondeo, eso sigue vivo en el nuevo disco. En enero empezamos, más detalles hay ahí, Ya tenemos varias colaboraciones conversadas, pero ahí empezamos que en un par de meses o máximo tres terminamos, para mitad de año tenerlo listo".

"Si, habrá colaboraciones, músicos latinoamericanos, con un cantante mexicano bien buena onda que es hip-hop, un grupo colombiano, una cantante tradicional venezolana, un amigo chileno y una banda inglesa que no se hicieron muy grandes, son muy underground y nos hicimos amigos, se llaman Super Thrillers. Hicimos una colaboración funk rock", dijo.

¿Qué esperan de sus conciertos en México'

"Te puedo decir que en Estados Unidos la vacunación fue más rápida y en los primeros shows yo estaba preocupado de la gente, pero les vale ya estando ahí. En estos conciertos, iban sin máscara como si la pandemia no existiera, sé que pedían certificado de vacuna. Y me relajé y la gente necesita escapar, más si ya se está vacunado".

"Entiendo en México ha sido más lento el proceso, pero ojalá que nuestros fans estén vacunados y se animen a ir, es una incógnita. En nuestra experiencia, a la gente no le importa y bailan pegaditos".

No es lo mismo ahora que hace 20 años

Para culminar su gira, México les dará paradas en CDMX, Querétaro, Tijuana y Mexicali. En el caso de José, luego pasará fiestas de fin de año en la Riviera Maya con su familia.

Tras esto, confesó que no es lo mismo hacer música ahora a hace 20 años.

"Hace 20 años éramos más rebeldes y no nos importaba nada, cuando eres más grande uno dice que ya no se debe ser tan rebelde en la vida, la lirica se ha moderado un poco desde una perspectiva más adulta, pero Los Amigos Invisibles somos una marca y en canciones como 'Tócamela' se nota, sentimos que podemos explorar el doble sentido y la sexualidad, quizá no con el mismo empeño pero si hay una responsabilidad con esa marca y lo que le puede gustar a nuestro público".

"A las chicas les encanta el 'Disco anal', la canción. A veces nos pasa que Julio, por ejemplo, ya no le gusta mucho cantarla, no se identifica mucho, pero le he dicho a Julio que no la ponemos en el setlist y si la gente la pide, sobre todo mujeres, pues la tocamos. Si no la tocamos, la gente la pide", culminó.