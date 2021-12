Carmen salinas: Su hija Maru Plascencia revela los últimos momentos de vida de la actriz

Carmen Salinas falleció la noche de este 9 de diciembre en la Ciudad de México, después de haber pasado casi un mes hospitalizada debido a una hemorragia cerebral, así lo informó este jueves el productor Juan Osorio mediante sus redes sociales.

Fue durante la madrugada del miércoles 10 de noviembre que la famosa actriz y empresaria fue internada en un hospital ubicado en la colonia Roma, luego que fuera encontrada inconsciente en el baño de su casa. Desde aquel día la actriz permaneció internada y en coma natural, sin embargo aunque sí registraba movimientos, nunca despertó.

Después de que se propagara la información por Internet, fue la misma familia de la famosa quien envió un comunicado a los seguidores en donde confirmaban el deceso de la estrella. Este jueves por la madrugada, la hija de Carmelita Salinas, Maru Plascencia Salinas fue entrevistada por Televisa espectáculos solo minutos después de darse a conocer la trágica noticia.

"Le dije que no se preocupara por nadie": Maru Plascencia

Maru Plascencia aseguró a Televisa Espectáculos que fue su sobrina quien la llamó para informarle que la salud de su mamá había empeorado; "me llamó mi sobrina Carmen porque le había bajado la presión (a su mamá) y fui a verla, a hablar con ella que seguía muy mal," declaró.

Maru destacó que haló con su madre y le pidió que no se preocupara por ninguno de ellos: "Le dije que no se preocupara, que íbamos a estar bien, que si ya quería descansar, que no se preocupara por nadie de nosotros. Ya de ahí nos salimos del hospital y nos dieron la mala noticia (de su muerte)", declaró.

La hija de Carmen Salinas destacó que mientras hablaba con su madre, quien aún estaba con vida, le dijo que no se preocupara por los demás, que alcanzara a su hijo y se reuniera con "Pedrito" Plascencia Salinas, hijo de la actriz mexicana, y quien falleció en la década de los 90.

