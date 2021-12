Yuya cuenta lo difícil que ha sido amamantar a su bebé: "es una herida abierta"

La influencer Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, ha estado en boca de todos desde hace un par de meses, cuando anunció que estaba embarazada y luego cuando tuvo a su bebé, Mar. Y aunque ella es una madre feliz, ha confesado que no todo ha sido fácil, como la lactancia, debido a una lesión que sufrió en los senos, lo cual le ha complicado alimentar a su hijo.

Cuando soltaron “la bomba” fue el pasado 29 de septiembre, cuando Siddhartha difundió la noticia del nacimiento de su primogénito: “Un nuevo Mar nació”, escribió y dos semanas después, Yuya publicó la primera imagen del bebé. Esta noticia fue viral y desde entonces Yuya ha enternecido a las redes sociales al compartir cuánto deseaba tener a su bebé con ella.

La maternidad es un nuevo reto para Yuya, quien tiene 28 años, contó que incluso consideraba que la lactancia materna era una práctica más sencilla, pues por temas de salud, refiriéndose al hipotiroidismo, ese proceso se le ha complicado.

¿Por qué se le ha complicado la lactancia a Yuya?

Yuya contó a sus fans que habló con sus fans desde sus historias de Instagram, donde reveló que tiene una lesión en un pezón debido a la sensibilidad natural que las mujeres presentan en esa área antes y después de su parto.

“Resulta que tengo abierto un pezón, se me ve pielecita abierta, sangre, muy rojo, entonces es una herida abierta. Yo le tengo que seguir dando de comer a Mar, yo quiero seguir dándole de comer a Mar, entonces es una herida abierta que está succionando, o sea no tocando, succionando”, mencionó.

Refirió que la alimentación no ha sido de lo más satisfactorio, pues ambos no han podido acomodarse adecuadamente: “A mí me pasan todas estas cosas porque todavía no logramos el adecuado agarre entre Mar y yo, pero nosotros somos insistentes y esto se va a lograr aunque es complicado y un poco doloroso”, dijo.

SIGUE LEYENDO...

Siddhartha revela primera FOTO junto a Mar, su hijo con Yuya

msb