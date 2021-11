Juanpa Zurita revela sus intenciones con Macarena Achaga ¿Familia antes que matrimonio?

Luego de conocer a Macarena Achaga durante las grabaciones de ‘Luis Miguel, la serie’, Juanpa Zurita reveló que en este momento no está dentro de sus planes el contraer matrimonio con su actual pareja, quien interpretó a Michelle Salas en la bioserie transmitida en Netflix.

Sin embargo, el influencer manifestó su deseo de tener su propia familia, tal como la que han conformado sus padres, destacando que son su máximo ejemplo de un matrimonio estable y amoroso.

“Mira, mis papás la verdad es que sí son una verdadera joya, yo los amo, yo creo que en mi infancia mi papá fue la mano de la disciplina y un poco de rudeza que es necesario para que alguien entienda que tiene que trabajar por lo que quiere, y mi mamá fue esta ola de positivismo que sin importar la circunstancia todo siempre va a estar bien y a todo le puede sacar algo bueno, y mucho amor, y creo que me pues me escupieron a mí, soy esa combinación y si el universo lo permite, si algún día puedo tener una familia como la de mis papás, me haría muy orgulloso”, explicó Juanpa Zurita en entrevista para el programa Ventaneando.

De la misma manera, el joven de 25 años expresó durante la presentación de su programa “Juanpa + Chef” que por ahora se encuentra en una etapa en la que ha sabido balancear los compromisos de trabajo y las fiestas, reconociendo que al casarse sus prioridades serían otras.

“Tampoco pretendo estar parado en un pony ¿no?, y decir ‘así es como se hace’, no, la gente sabe que me voy de fiesta, la gente sabe que a veces me desvelo, pero saben que trabajo y que me despierto y que me doy en la torre y cuando se necesita estoy ahí y que no fallo con mi trabajo y que también voy con mis papás y también tomo un vuelo y veo un amigo que no he visto en años, lo importante es el balance en la vida”, puntualizó.