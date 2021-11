Gustavo Adolfo Infante critica a la novia de Octavio Ocaña por video semidesnuda

El periodista Gustavo Adolfo Infante criticó la forma en la que Nerea Godínez, prometida del actor Octavio Ocaña, habló sobre señalamientos en su contra.

“Creo que no es la mejor imagen de ella, acostada, aparentemente desnuda, con una cobija y hablando. Para ser, hay que parecer, con todo respeto, Nerea. Tú puedes subir las imágenes que quieras. Pero si estamos hablando de un tema tan serio […] pero salir aparentemente sin ropa creo que no es lo más benéfico en estos momentos “, dijo Infante durante la emisión de este martes 9 de noviembre del programa De Primera Mano.

También puntualizó que todas las personas viven la pérdida de un ser querido de una manera distinta. Nerea compartió un video en redes sociales en las que habló sobre los señalamientos en su contra sobre lo ocurrido con el actor, quien falleció el 29 de octubre.

“Dudé mucho en hacer este video porque no quiero que sigan bombardeando y atacando, este tema con el tal ‘Gato Vidente’, llegó a mi límite. Les pido que dejen de creer esa porquería que sacan, que inventan. Yo no tuve la culpa de nada, yo no tengo malas amistades”, refiere la joven, quien aparece en el video envuelta en una cobija.

Por lo que solicitó que la dejen de atacar, porque no ha hecho nada, “no me ven llorar, eso me lo guardo para mí” y pidió a la gente que deje de compartir lo que sube esa persona, “porque ya llegó a molestarme. Mucha gente cree que es cierto y empieza a comentar. Sé que lo tengo que ignorar a este tipo de persona. Voy a dejar de subir cosas por un rato y de aparecer en medios, porque ya no puedo más”, finalizó.

La respuesta de la prometida de Octavio Ocaña fue porque desde la cuenta de Instagram @elgatovidente se le señaló de ser una persona “inestable e insensible”, también fue señalada de tener amistades peligrosas que pudieron provocar la muerte del actor.

Tras el video de Nerea, en la misma cuenta se aclaró que no ha incitado a que la ataquen ni ha pedido insultos para nadie, “no es mi culpa que la gente se dé cuenta de cómo se maneja la señora y la juzguen por la forma de llevar el duelo, yo no orquesto nada, no puedo manejar a tanta gente […] no me expongas a mi como alguien que te levanta falsos”.

