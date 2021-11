BTS: Jin estrenará el OST 'Yours' en Jirisan ¿Cuándo y dónde verlo?

Después de varias semanas, el ARMY por fin podrá escuchar el OST que Jin hizo para el drama coreano Jirisan. Este es el primer tema que el cantante de BTS interpretará en solitario dentro de un k-drama, por lo que hasta el propio artista se ha mostrado emocionado.

El dorama se estrenó el pasado 23 de octubre y todo el ARMY estuvo pendiente de los primeros capítulos, el motivo no sólo era apoyar la producción, sino también escuchar la voz del 'Worldwide Handsome'. Sin embargo, los seguidores de la banda de k-pop se llevaron una gran decepción al ver que nunca salió el tema del cantante.

Ante la incertidumbre de los fans, Jin publicó un mensaje en la cuenta de Weverse en el que reveló que él tampoco sabía cuándo se estrenaría su canción, pero pidió a todos que vieran el drama de tvN, empresa encargada de transmitir la serie en Corea del Sur.

¿Cuándo se estrena el OST de Jin?

En la cuenta de Twitter de iQiyi, servicio de streaming, informó que el tema oficial "Yours”, interpretado por Jin, se estrenará el próximo domingo 7 de noviembre a las 6 PM (hora coreana) y que ese mismo día, a las 10:30 PM KST, se lanzará un video especial este OST.

Horas del estreno de 'Yours' en Latinoamérica:

Perú, México, Colombia y Ecuador: 4.00 a. m. del 7 de noviembre

Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras: 3.00 a. m. del 7 de noviembre

Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 5.00 a. m. del 7 de noviembre

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 6.00 a. m. del 7 de noviembre

Yours es el tema que cantará Jin Foto: Instagram

¿Dónde ver Jirisan?

El k-drama es transmitido por la televisora surcoreana tvN, sin embargo llega a todos los países gracias al servicio de streaming Rakuten Viki y la plataforma iQiyi, ambas con traducción al español y otros idiomas. El único inconveniente es que, como la mayoría de las plataformas, hay que pagar una suscripción.

En el OST también participan idols como Taeyeon de Girls' Generation, Gaho, Nell 's Kim Jong Wan, Kim Feel, Paul Kim, JUKJAE , Inifinite's Lee Sungyeol, O3ohn, y Rothy. Hasta ahora, solo se han revelado “Destiny” de Kim Feel y “Memories” de Gaho.

La primera vez que Jin participó en el tema principal de un drama fue junto a V con “Even if I die, it’s you”, el cual formó parte del soundtrack de Hwarang: The Beginning, donde Taehyung hizo su debut como actor, convirtiéndose en el primer miembro del grupo de k-pop en ser parte de un melodrama.

