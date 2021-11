Will Smith experimenta con la paternidad en 'Rey Richard: Una Familia Ganadora'

Como padre de tres hijos, Will Smith sabe que hay distintos tipos de paternidad, las cuales experimenta en cierta manera a través de los personajes que hace en la ficción, siendo el más reciente “Richard Williams”, el hombre que fue pieza clave en la carrera de sus hijas, las tenistas Venus y Serena Williams, y al que el actor da vida en la cinta “Rey Richard: una familia ganadora”.

“Cuando tomo un papel, lo hago para explorar y aprender. En esta ocasión me enfrenté a una nueva idea de la paternidad, una en la que se alinea con sus hijos y los dirige, era un concepto muy diferente y con un enfoque mágico en la familia Williams, con reglas establecidas y de alguna manera divinas, creo que la fe estaba en el centro de todo”, comentó Smith en una charla con medios internacionales.

Pero no las ve como reglas estrictas, sino como una especie de viaje colectivo y eso fue lo que le llamó la atención de la historia de la familia Williams y por lo que se sumó al proyecto. “No era como esos padres que te dicen que hagas algo porque ellos tienen la razón, por eso fue algo diferente y revelador para mí. Mi padre era militar, así que fue muy distinto a como crecí y luego ves los beneficios de esa mentalidad”, afirmó.

La película es una biografía de la carrera de las tenistas, contado desde el punto de vista de su padre, quien diseñó el plan para que ellas tuvieran éxito. Un guion escrito por Zach Baylin y en el que resalta la convivencia familiar y el sano ambiente que hay entre las hermanas Williams, quienes no sentían rivalidad entre ellas, incluso cuando el entrenador Paul Cohen, al que da vida Tony Goldwyn, decidió sólo entrenar a Venus de manera gratuita.

“El gran esfuerzo fue que iba a ser una historia familiar apasionante, que no iba a ser sólo un programa de deportes sobre estos momentos que todos conocemos. Si realmente íbamos a conocer a la familia, necesitábamos momentos íntimos y una vez que nos sentamos con Venus, Serena y los demás, vimos cómo eran las cenas y los viajes en la camioneta con Richard, y fue lo que quisimos contar”, explicó Baylin.

Las tenistas están orgullosas del trabajo que hicieron los actores, el director y el equipo de producción, porque lograron retratar ese ambiente familiar en el que ellas crecieron y también hicieron uno durante el rodaje. “He leído el guión y cada vez que lo veo se me humedecen los ojos y creo que fue increíble ver esa misma armonía en el set. Me gustó el trabajo de Saniyya Sidney y como se comportaba cuando las cámaras no estaban rodando, era tan dulce. Es bastante surrealista, para ser honesto”, afirmó Venus.

DATOS

En la cinta también participa Demi Singleton como Serena Williams y Jon Bernthal encarnando a Rick Macci.

El filme fue dirigido por Reinaldo Marcus Green y en todo el rodaje estuvo presente Aisha Williams, la hermana mayor de las tenistas.

Smith interpretó a un papá en la película “En busca de la felicidad” en 2006.

Will tiene dos hijos con Jada Pinkett Smith, y uno más con su ex Sheree Zampino.

NÚMEROS

144 minutos dura la película.

76 filmes ha hecho Smith.

