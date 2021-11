"Sentía que fallecía": Cuñada de Yuya da fuertes detalles de la muerte de sus gemelos

Fue el pasado 7 de noviembre cuando Sergio Castrejón, el hermano de Yuya, dio a conocer que la trágica muerte de sus gemelos recién nacidos tras una cesárea de emergencia y ahora fue Paola Poulain, la cuñada de la famosa youtuber, quien salió a hablar del lamentable episodio que atravesó y reveló cómo fue todo el calvario que vivió al ver morir a sus bebés.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la influencer, Paola Poulain, compartió la última fotografía que se tomó estando embarazada, además, escribió un texto en el que relató todo lo que vivió y calificó esta experiencia como una auténtica “película de terror”.

“Esa foto fue la última que me tome con mi pancita, y después todo se fue cuesta abajo, fiebre intensa, dolor, migraña, cansancio. Nada ni nadie podría predecir lo que sucedería, la película de terror por la que pasaríamos, pero mi familia nunca me abandonó, Sergio Castrejón y yo estuvimos más unidos que nunca”, inició su relató Paola Poulain, quien posteriormente, mencionó que toda esta situación se derivó debido a que padeció una fuerte infección en los órganos, la cual, puso en riesgo su propia vida, por lo que fue necesario realizarle una cesárea de emergencia.

Paola Poulain detalló que firmó un documento en el que se le informaba que existía la posibilidad de poder morir desangrada en la cirugía, sin embargo, señaló que le hizo frente a la situación, además, mencionó que en un principio pensó que todo sería tal como en sus sueños pues comentó que escucho llorar a uno de sus bebés, sin embargo, de un momento, el sueño se convirtió en pesadilla pues su situación se complicó por los el intenso sangrado, por lo que fue trasladada a terapia intensiva donde momentos más tarde le informaron del fallecimiento de uno de sus bebés.

“Me sacaron de la UCI para ver a ir a ver a mi primer niño fallecido, Santi, mi sueño ya no era lo que yo pensaba. Hable con mi otro bebé y me bajaron de nuevo. Mi dolor emocional superaba al millón el dolor físico y le rezaba por qué mi otro bebé sobrevivirá, pero si él quería irse con su hermanito no había problema, yo los amaría por igual. Y así fue como Emi, alcanzó a Santi…” escribió Paola Poulain.

Para finalizar, Paola Poulain señaló que tuvo que despedirse de sus gemelos para regresar a la unidad de cuidados intensivos y aseguró que lo último que les dijo era que los amaba y que esa fue la última vez que los vio por su condición médica, además, señaló que tuvo que sacar fortaleza para apoyar al hermano de Yuya pues al igual que ella, atravesó por un momento sumamente complicado.

Cabe mencionar que, esta es la primera vez que Paola Poulain habla sobre la delicada situación que atravesó de forma tan detallada pues anteriormente únicamente había agradecido a sus bebés el haberle permitido ser madre por siete meses. De momento, no ha especificado cuál es su situación de salud actual y cuáles son sus planes a futuro, sin embargo, la cuñada de Yuya ha recibido miles de mensajes de apoyo en sus redes sociales.

