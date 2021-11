María León, María José y Paty Cantú CANTARÁN exitoso tema NAVIDEÑO de Mariah Carey: VIDEO

La Navidad está a menos de un mes de llegar y el ambiente festivo ya está listo en todos los rincones del mundo. Como suele suceder en cada mes de noviembre, éste sirve como preámbulo para las fiestas decembrinas y de fin de año, época donde la música cobra un especial sentido con temas que solamente solemos escuchar en estas semanas.

Por lo tanto, si la celebración está en pleno, es momento de que algunas cantantes salgan al ruedo e interpreten esos temas que hacen felices a millones de personas. Este será el caso de tres solistas mexicanas: María León, María José y Paty Cantú, quienes han grabado el tema 'All I Want For Christmas is You’, famoso en la interpretación de Mariah Carey, para conmemorar este fin de 2021.

León, José y Cantú, listas para cantar en Navidad

Con un posteo en sus redes sociales, María León reveló el tema que compartirá en la colaboración musical forjada con María José y Paty Cantú. El tema es de sobra conocido, 'All I Want For Christmas is You’, mismo que se hiciera sumamente famoso a nivel mundial en la voz de Mariah Carey.

"Me hace muy feliz compartirles esta colaboración hermosa con mujeres que quiero y admiro tanto, @lajosa y @patycantu . Escuchen este #AmazonOriginal “All I want for Christmas is you” solo por @amazonmusicmx .¡Ya huele a Navidad!", indicó la exintegrante de Playa Limbo.

El tema estará disponible en la plataforma de Amazon Original y ha sido promovido ya por Amazon Music.

Ya lo habían cantado en '¿Quién es la Máscara?'

Cabe recordar que María León y Paty Cantú, ex participantes del programa '¿Quién es la Máscara?', alguna ocasión cantaron este mismo tema sobre ese escenario, acompañadas en esa ocasión por Jesse Huerta y Eden Muñoz.

Cual si hubiera sido un vaticinio de lo que tiempo después grabarían, así suenan María León y Paty Cantú interpretando este famoso tema navideño.

TE PUEDE INTERESAR: Exnovia de Luis Miguel quiere su propia serie biográfica para contar su verdad

La canción ha hecho millonaria a Mariah Carey

Como ya lo comentamos, 'All I Want For Christmas is You’ es la canción navideña por excelencia desde 1994, año en que Mariah Carey la escribió en tan sólo 15 minutos y la grabó, legando así un tema que le da millones de dólares año con año.

Hasta 2019, 'All I Want For Christmas is You’ había dejado una derrama económica de 60 millones de dólares en ganancias para Carey, según cifras de The Economist. Con esto, más de 2 millones de dólares entran a su bolsillo cada año, sólo por sonar en estas fechas y por conceptos de streaming y royalities, sin incluir interpretaciones de la misma Mariah.

Por tal razón, el éxito que puedan aportar María León, María José y Paty Cantú con su interpretación, ya le estaría dejando dinero a las cuentas bancarias de Mariah Carey.

Así interpreta Mariah Carey su canción insignia para Navidad.

SIGUE LEYENDO

Netflix: Luis Miguel y Mariah Carey improvisaron un beso durante la serie; ¿hay romance?

Luis Miguel no es el único que ya NO quiere a Mariah Carey; bar prohíbe su canción de navidad