V hizo llorar al ARMY con su muerte en Hwarang, dorama con el que debutó

V hizo llorar al ARMY con el momento más triste de "Hwarang", dorama con el que realizó su debut como actor coreano. A pesar de no tener experiencia, el director de la serie elogio el talento del idol.

Taehyung es el único y primer integrante de BTS en incursionar en la pantalla chica, lo hizo en 2016 y ahí conoció a parte de sus amigos personajes como Park Seo Joon, estrella de dramas y Minho del grupo SHINee.



Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en otra producción debido a su fama mundial y apretada agenda, además de que Bangtan suelen ser los idols más cotizados y caros debido a su popularidad. Sin embargo, su primer papel dejó huella en el corazón de sus fans y las hizo llorar sin parar.

La muerte de V en Hwarang

Estrenado a finales de 2016, V debutó con el personaje de "Han Sung" en el dorama Hwarang: The Poet Warrior Youth. La trama gira en torno a un grupo conocido como los "Caballeros de la Flor", quienes viven en el reino ficticio de "Silla", todos representan el amor y la pasión hace mil 500 años.

El personaje de Taehyung es el más joven de los guerreros, es puro e inocente, por lo que constantemente deja en evidencia su inmadurez, aunque es de personalidad cálida, también encierra una profunda tristeza en su interior. Además de actuar por primera vez, participó en la banda sonora junto a su compañero Jin con la canción "Even If I Die, It's You".

Aunque ARMY pudo disfrutar de su actuación a lo largo de casi toda la serie, el momento más triste llega con la muerte de V dentro del drama, escena que hizo llorar a más de una. "Han Sung" defiende a uno de sus compañeros del ataque de otro guerrero, demostrando su valentía, pero no logra sobrevivir.

Te puede interesar: Netflix: Mejores doramas japoneses que debes ver este fin de semana