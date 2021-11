Así fue la relación de Carmen Salinas con Marcela Basteri, madre de Luis Miguel

Carmen Salinas es una de las figuras más importantes del medio artístico nacional, y su relación con sus compañeros de gremio ha sido una constante a través de décadas de trayectoria. La actriz que hoy permanece en terapia intensiva por un derrame cerebral ha forjado relaciones amistosas en el medio del espectáculo, consolidándose como uno de los personajes más queridos del ambiente.

No sorprende que la famosa Corcholata haya conocido a Luis Miguel desde muy niño. Pues que la afamada imitadora tenía amistad con los padres del "Sol" cuando recién llegaron a México.

Luisito Rey y Marcela Basteri tenían una buena relación con la también imitadora y productora teatral, con quien se reunían a desayunar, entre otras cosas. En algunas entrevistas en las que le han preguntado a Carmelita sobre su relación con Luis Miguel, ha recordado los días en los que compartía los alimentos con la desaparecida madre, mientras el padre buscaba oportunidades laborales para él y para su talentoso hijo.

El artista, que alguna vez enloqueció al mundo con “tengo todo excepto a ti” (canción que supuestamente puede ser para su madre), nunca dejó de buscar más sobre el paradero de su madre. En su bioserie de Netflix se dan supuestas salidas a lo que fue su destino fatal, pero nada se confirmó. Incluso el supuesto asesinato por parte de Luis Gallego, padre del talentoso cantautor de 51 años.

Sobre Marcela Basteri, según se pudo ver en la serie confirmaron en 1986 que había falleció, y hasta el día de hoy no se sabe nada del cuerpo, lo cual sigue siendo una llama de esperanza, la actriz habló muy bien: “Era un ama de casa común y corriente, muy bonita, muy linda. A mí me daría una alegría que estuviera con vida, tú no deseas que la gente se muera porque yo la conocí, me trató muy bien, era muy amable, en serio”, contó.