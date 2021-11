Conoce la canción de Thalía más escuchada en toda su carrera

Thalía es lejos, con 50 años, una de las tres cantantes nacionales más importantes de todos los tiempos. Marcó un antes y marcará un después con los años. Nadie en el mundo de habla hispana no la conoce o sabe alguna canción de su autoría. Es enorme a nivel profesional.

Thalía actualmente no solo es una famosa cantante y compositora, sino que también es actriz, empresaria y modelo que debutó como solista en su viaje a probar suerte a Los Ángeles, California. Siempre ha sido un placer escuchar su tierna y dulce voz, aún para quienes no la han seguido en toda su carrera. Es inevitable no reconocer que sus canciones han sido tanto escuchadas como también bailadas.

Su carrera cumple 41 años y contando, desde sus prácticas de vocalización y primeras canciones en los Estados Unidos. Es impensado pensar una gran canción tras llevar una vida de éxitos, que entró al auge en 1990 con su primer disco, que se llamó Thalía. A partir de allí, se desprendió un mundo insólito para la cantante, repleto de éxitos uno tras otro.

Sin dudas, pasaron los años y la artista ha conseguido establecerse como una de las artistas más completas de su país, al punto de ser considerada “La reina de las telenovelas” y “La reina del pop latino” como actualmente "La reina de Instagram". ¿Quedan dudas? Es la reina.

Thalía posando. Fuente: Instagram Thalía

Difícil pensar cuál será su mejor canción. Desde “Amor a la mexicana” a “Arrasando”, títulos como “Desde esa noche”, la canción de Thalía más escuchada en toda su carrera es, sin más preámbulos ni misterios, “Piel morena” del álbum "En éxtasis", en el año 1995. Casi 25 años en lo más alto.