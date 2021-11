Netflix: Doramas de BLACKPINK que puedes ver hoy en la plataforma

¿Cuántos dramas tiene BLACKPINK? La girl band de K-Pop es una de las más populares y famosas del momento. En el terreno de la actuación han tenido una aparición en la película "La liga de la Justicia", tienen su propio documental y Jisoo está por debutar como actriz.

Aunque sus integrantes no se han dedicado a la actuación como tal, sí han tenido apariciones en series y programas que puedes ver actualmente en Netflix.



Jisoo es la miembro de BLACKPINK que ha incursionado en los doramas, tuvo una actuación en "The Producers" y "Arthdal Chronicles". Su papel estelar llegará en diciembre 18 con "Snowdrop", su primer drama como protagonista. Para no hacer larga la espera, disfruta de las series en las que BLACKPINK ha actuado a lo largo de su carrera.

Doramas de BLACKPINK que puedes ver en Netflix

BLACKPINK: Light up the sky

Es el documental de grupo K-Pop y su primera película oficial. El largometraje muestra su historia como banda, su lucha detrás del éxito, su presentación en el festival Coachella del 2019, su trabajo en el estudio, sus inicios como aprendices, además de revelar escenas nunca antes vistas de su juventud.

YG Future Strategy Office

Dorama de comedia protagonizado por uno de los integrantes de BIGBANG. La trama gira en torno a la empresa YG, donde el idol tendrá que trabajar con el departamento de estrategias para volverse el favorito del jefe Yang Hyun Suk. Seungri tendrá la misión de tratar con los artistas problemáticos.



BLACKPINK aparece como grupo y parte de la agencia, la cual se encuentra en una crisis y todos deben salir adelante para terminar con los escándalos.

Knowing Brothers

Esta es uno de los programas más populares de Corea de Sur y donde los grupos K-Pop han asistido para enfrentarse a una entrevista incómoda, revelar secretos de sus compañeros y diversas dinámicas y parodias. En la temporada del 2020 y 2017, BLACKPINK aparece en dos episodios.

