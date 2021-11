¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?, la rara enfermedad que tuvo Sabine Moussier

La actriz Sabine Moussier contó que la razón que la alejó de los estudio de grabación fue que padeció el síndrome de Guillain-Barré.

Fue en el 2010 que la actriz reveló en una entrevista para la revista Tv Notas que estuvo a punto de dejar de caminar. “No podía ni recargar una rodilla sobre la otra […] No podía caminar bien, no sentía fuerza. Sentía agujas en las plantas de los pies, en las manos, no las podía doblar, se me empezaban a poner rojas”.

Tras recuperarse del Guillain-Barré, meses después le fue detectado encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Para la actriz significó una difícil etapa, porque se deprimió, al estar acostada todo el tiempo. En el 2020, Sabine reveló que estuvo en silla de ruedas y debió tomar terapias para recuperar la movilidad en sus extremidades. Ahora, la actriz se encuentra bien de salud.

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

El síndrome de Guillain-Barré (GBS, por sus siglas en inglés) es un trastorno en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca parte del sistema nervioso periférico por error, se explica en el portal el portal Medline Plus.

Aunque se desconoce las causas de la enfermedad, se explica que es un trastorno autoinmunitario, en el que el cuerpo se ataca a sí mismo por error, “es un síndrome afecta con más frecuencia la cubierta del nervio (vaina de mielina)”. La edad en la que es común que las personas presentan el padecimiento es entre los 30 y 50 años.

Lo que ocasiona es inflamación en los nervios, provocando debilidad muscular, pérdida del equilibrio y parálisis.

En el portal de la OMS se refiere que la mayoría de los casos, incluso los más graves, se recuperan totalmente, pero puede llegar a ser mortal. “Las personas con síndrome de Guillain-Barré necesitan tratamiento, a veces en cuidados intensivos, y seguimiento. El tratamiento consiste en medidas de apoyo e inmunoterapia”.

Síntomas

Pérdida de reflejos tendinosos en brazos y piernas

Entumecimiento (pérdida leve de la sensibilidad) u hormigueo

Dolor o sensibilidad muscular (puede ser un dolor similar a un calambre)

Movimiento descoordinado (no puede caminar sin ayuda)

Presión arterial baja o control deficiente de la presión arterial

Frecuencia cardíaca anormal

Visión borrosa y visión doble

Torpeza y caídas

Dificultad para mover los músculos de la cara

Contracciones musculares

