Carmen Salinas: ¿Por qué la actriz tiene "movimientos involuntarios" a pesar del coma?

El mundo del cine y del espectáculo sigue preocupado por Carmen Salinas, ya que este domingo 14 de noviembre se dio a conocer que no hay ningún cambio en el estado de salud de la actriz, por lo que permanece en coma natural.

"No ha habido ningún cambio significativo ni positivo ni negativo, mi abuelita sigue en estado de coma natural", declaró ante los medios Carmen, nieta de la actriz a las afueras del hospital.

También se reveló que "La Madrina" presenta movimientos leves que según los familiares, podrían venir del respirador o algún reflejo, ya que todo es completamente involuntario.

De igual forma, se dijo que Carmelita en estos momentos está siendo alimentada a través de una sonda, específicamente suero para mantenerla hidratada.

Por qué existen movimientos involuntarios

El estado de coma es una perdida de conocimiento prolongado, el cual puede ser provocado por diferentes causas, tales como lesiones de la cabeza, accidentes cerebro vasculares, tumores o incluso diabetes.

La condición de coma puede durar varias semanas, pero los pacientes que permanecen inconscientes más tiempo pueden caer en estado vegetativo o con muerte cerebral.

Los signos o síntomas del coma son ojos cerrados, reflejos del tronco encefálico debilitado como pupilas que no responden a la luz; otra de ellas es que las extremidades no responden, salvo los movimientos de reflejos, también la persona no responde a los estímulos dolorosos y tienden a respirar de manera irregular.

El mecanismo fisiopatológico mediante el cual se presentan estos movimientos no se encuentra bien dilucidado. Es conocido que, por la forma de presentación y las áreas anatómicas que incluyen las eferencias motoras, se trata de respuestas reflejas originadas en la médula espinal, no a nivel encefálico.

SEGUIR LEYENDO

Carmen Salinas sigue en coma natural y con "movimientos involuntarios": médicos a familiares

Adamari López o Aracely Arámbula: ¿quién usó el vestido rojo más icónico del fin de semana?

Danna Paola demuestra como llevar el cabello corto; Aracely Arámbula la piropea