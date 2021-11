Preciosa: Michelle Salas enamoró a todos con su hermosura

Michelle Salas Banquells, de 32 años, producto de un romance temporal que tuvo el compositor volvió a enamorar a todos en las redes. La hermosa dama, no utiliza los apellidos de su padre y así mostró en el carnet de vacunación hace un tiempo.

Michelle se considera una chica de mundo y que ama estar de viaje por el mundo. Actualmente se encuentra en el país, en donde vive (cuando no está en Estados Unidos) con su madre, Stephanie Salas, y su abuela, Silvia Pinal.

Muy activa en redes sociales, el pasado 31 de octubre, se prendió a las fiestas tradicionales de Halloween, No quiso quedarse afuera de la tendencia y por ello, escogió un disfraz donde también se mostró sensual y cosechó cientos de corazones. Acompañó el post un determinante “Una verdadera bruja no es nada sin sus espeluznantes amigos” escribió la primogénita de Luis Miguel y mostró su look. Lejos de ser aterrador, como suele ser en Halloween, utilizó un ajustado vestido negro y un choker. Además, complementó su look con lentes de contacto celestes, un fuerte labial rojo y guantes de terciopelo.

Hace poco menos de una hora, Salas encendió las redes sociales. Es que la influencer, modelo y diseñadora de moda se mostró recién levantada, con una toalla que cubre todo su oscuro cabello, un bustier gris y un holgado pantalón gris. Todo sobre su cama y acompañada una bandeja de alimentos que al parecer son un desayuno rico en proteínas para cuidar su envidiable silueta.

Michelle Salas posando. Fuente: Instagram Michelle Salas

El posteo en Instagram de Michelle Salas cosechó 11 mil likes y poco menos de 100 comentarios de seguidores, sean o no de la farándula o su entorno laboral y personal. Números que se mueven a cada minuto teniendo en cuenta que la siguen cerca de 2 millones de perfiles.