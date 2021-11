¿Cuál es la similitud entre Galilea Montijo y Amanda Miguel y cómo es su relación?

Galilea Montijo es una de las celebridades más importantes de la televisión mexicana, en parte por su gran carisma y talento, pero también por su figura escultural y su hermosura. Esta combinación la ha llevado a estar en grandes proyectos de televisión, pero también en algunos videos de música como fue el caso de “Voy a conquistarte”, canción de Diego Verdaguer.

Después de casi 50 años juntos, Amanda y Diego son una de las parejas más queridas en el ámbito musical en México, pero esto no quiere decir que no existan o existieran problemas a lo largo de su relación; mismos que en ocasiones han salido a la luz como fue en el que se involucró a Galilea Montijo, por lo que toca recordar dicho momento entre la conductora de Hoy y la familia Verdaguer.

En esta ocasión vamos a hablar de dicho video, ya que se dice que fue el causante de algunos problemas en el matrimonio con Amanda Miguel, esto debido a que Montijo se habría casado con el cantante argentino en el 2009.

La historia de Gali y Diego

La polémica comenzó en redes sociales cuando el cantante argentino compartió una foto en sus redes sociales donde salía con Gali vestida de novia, esto debido a que había grabado el videoclip para la canción “Voy a conquistarte” en el ya lejano 2009; pero el problema no fue ese, sino el mensaje que compartió en dicho recuerdo.

“Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada”, escribió en la publicación de Instagram dejando entender que le hubiera gustado casarse con la tapatía en lugar de su esposa Amanda Miguel.

Gracias a esta publicación donde se ve a Diego y Gali caminando por el altar, besándose y celebrando su matrimonio, Amanda no se quedó de brazos cruzados y decidió comentar la publicación, misma dejó claro que “dobles vidas no funcionan. Mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad”.

Su relación

Cuando se pensó que podría comenzar una enemistad entre la presentadora de televisión y la cantante, Amanda Miguel dejó claro que no existía tal cosa, esto al compartir un comentario donde dejó claro que es divina y solo fue un video. “Galilea Montijo es divina. Solo fue un video”, a lo que agregó un comentario sobre los besos “se deberían evitar por las dudas y para evitar posibles ‘ilusiones”.

Al final del día, la cantante entendió que todo fue un simple video y no había porque generar más polémica al respecto y la relación que existe entre la tapatía y argentina sigue siendo positiva.

