¡Justin Bieber está de regreso! Lanza VIDEO Ghost y enloquece con su nuevo álbum Justice

Este viernes 8 de octubre Justin Bieber dominó las tendencias en Twitter, y no es para menos, pues el canadiense lanzó su nuevo disco 'Justice', el cual es una reedición de su sexto álbum de estudio revelado el 19 de marzo de 2021. La promoción de la edición completa de su último proyecto musical estuvo acompañada del lanzamiento del video del tema 'Ghost'.

En la primera edición del material discográfico se incluyeron los éxitos como 'Holy' con Chance The Rapper, 'Lonely' junto con Benny Blanco, 'Anyone' y 'Hold On'. También incluyó 'Peaches' con la colaboración de Giveon y Daniel Caesar, entre otros invitados especiales como The Kid LAROI, Dominic Fike, Khalid, Beam, y Burna Boy.

Justice: The Complete Edition contiene todos estas canciones e incluye tres temas inéditos los cuales se han convertido en tendencia global. 'Red Eye', 'Angels Speak' y 'Hailey' son los nuevos títulos que han robado la atención de los fans, sobre todo el último, el cual lleva el nombre de su esposa Hailey Baldwin.

Justin Bieber incluye a Diane Keaton en el VIDEO de Ghost

El artista de 27 años, publicó la noche de este jueves el video musical de la canción 'Ghost' en donde aparece la legendaria actriz Diane Keaton, quien desde hace algunos meses estaba alejada de los proyectos en Hollywood.

El video dirigido por Colin Tilley narra cómo un joven admira la relación de sus abuelos, quienes tienen una hermosa historia de amor. Sin embargo, la muerte de su abuelo hace que el joven comience un viaje con su abuela, interpretada por Keaton, esto con el objetivo de honrar la memoria de su familiar y crear nuevos recuerdos.

El lanzamiento de este video musical surge en el marco del estreno de su documental 'Justin Bieber: Our World' disponible en Amazon Prime Video a partir del 8 de octubre. La producción se centrará en los tres últimos años de la trayectoria del intérprete de 'Baby' y los exigentes preparativos de su regreso a la música en directo.

El nuevo proyecto fue dirigido por Michael D. Ratner, quien realizó la exitosa serie documental de Bieber el cantante el año pasado y que se emitió íntegramente en su canal de YouTube. Ahora, Justin se sincerará y hablará sobre temas relacionados a su salud mental, su matrimonio con Hailey y los problemas de lidiar con la fama.