Famoso actor mexicano consolidó su carrera como el vampiro más aterrador del cine de oro

En la época de oro del cine mexicano no sólo hubo películas románticas donde el galán trataba de ganarse el corazón de su amada, también trataron otros temas y hasta incursionaron en otros géneros. En aquel entonces los directores comenzaron a experimentar con el género de terror, el cual tuvo mucho éxito en Hollywood y que también empezó a tomar importancia en el sétimo arte nacional.

Uno de las películas más importantes de este género es 'El Vampiro' del director Fernando Méndez. La cinta es una adaptación del guion de Ramón Obón Arellano y ocupa el lugar 35 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la opinión de 25 críticos y especialistas de la pantalla grande.

El filme fue protagonizado por Abel Salazar y Ariadne Welter, quienes le dan viada a un par de viajeros, sin embargo, el que se llevó el estelar fue el personaje de Conde Karol de Lavud, protagonizado por German Robles, actor que por muchos años cargó con la imagen de vampiro.

Germán Horacio Robles San Agustín nació en Asturias, España el 20 de marzo de 1929, fue hijo del pintor Germán Horacio y nieto del escritor Pachín de Melás. Con 7 años de edad tuvo que enfrentar la ausencia de su padre, debido a que era opositor a Francisco Franco, y la de su madre, quien fue arrestada por el dictador español.

'El Vampiro' es una de las 100 mejores películas del cine mexicano Foto: Especial

Tras el estallido de la Guerra Civil Española, el padre del actor viajó a México y 10 años después trasladó a toda su familia al país. A los 17 años de edad, Robles llegó a México el 12 de diciembre de 1946 junto a su madre. Ahí comenzó sus estudios Filosofía y Letras y se enfrentó al racismo.

"Tuve que luchar mucho contra los que no entendían, desgraciadamente la minoría que amparó a los republicanos españoles fue una minoría, y el resto de las personas llamaban despectivamente y decían que veníamos a quitarle el pan a los mexicanos. Pero no, yo venía a trabajar, no se lo venía a quitar a nadie de la boca", dijo en entrevista a TV Azteca.