Van por el apoyo al cine

La Red Nacional de Cinematografías Estatales (RENACE) confía en que se aprobará en el Senado de la República, la ansiada nueva Ley de Cinematografía y Audiovisual. En medio de la pandemia sanitaria es urgente apoyar a la industria del cine en México, explicó la productora Lesslye Yin Ramos, en entrevista con El Heraldo de México.

“Tenemos claro que este gobierno (federal) va a mantener una política de austeridad, pero cuestionamos: ¿Cómo podrá darle un impulso a la industria?, cuando en lo federal no va a haber más recursos y cada año egresan más compañeros para aplicar a los mismos fondos. Entonces ¿dónde está el espacio para el desarrollo de la industria a nivel nacional?”, comentó en el marco de la edición 36 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Hay puntos que en las negociaciones de la Ley de Cinematografía que RENACE no está dispuesto a sacrificar y por eso comentó, “uno de los imponderables o irreductibles es definitivamente una real descentralización entendida desde la coadyuvancia. Que se nos incluya en los procesos de concepción de política pública, que entiendan que cuando dicen las comunidades no es una sola. El México diverso, es casi una etiqueta cuando en realidad no debería ser así, porque somos tan diversos que no vemos el desarrollo sector de la misma manera en Yucatán que en Nuevo León, pero tenemos que dialogar e incluirnos todos”.

La representante neoleonés en RENACE explicó que ese principio de coadyuvancia en la legislación federal es el paraguas que da lineamiento para la atención de la industria en los demás estados, de lo contrario, los Congresos estatales no aceptarán iniciativas para el fomento y desarrollo del cine en las comunidades. Si bien la Ley de Cinematografía en México considera la coadyuvancia, ésta debe ser permeada realmente a las comunidades.

“La primera (exigencia) es el reconocimiento en nuestras legislaciones estatales, consideramos que ahí podemos generar la transversalidad y propiciar la diversidad, el desarrollo de la cinematografía en los estados. Se tiene que entender la diversidad, para nosotros es irreductible que se nos de la presencia como una federación porque confiamos en que cada estado puede propiciar su desarrollo desde su imaginario. El problema que hemos visto es que se está delimitando la coadyuvancia que permite el marco federal a la participación de los estados”, agregó Alfredo González, representante de Baja California.

Otro aspecto que debe analizarse y detallarse en la legislación es lo relativo a la producción audiovisual que se exhibe en plataformas digitales.

“Es un tema complicado porque todavía no está bien regulado y claro quién realmente accede a producir en las plataformas y a quién le pertenece el contenido de las plataformas, no le pertenece a los creadores, las plataformas no son nacionales. Esto se está revisando en la Ley, así como también las cuotas de pantalla o esta capacidad del 10% que se nos dejó en el T-MEC, se están revisando los mecanismos redistributivos reales y los temas de composición de la industria, principios de la industria, diversidad e inclusión”, añadió Yin Ramos.

Actualmente RENACE se encuentra en fase de constitución legal.

Están activas 93 representaciones en 31 estados del país.

En diversas comunidades se contabilizan cerca de tres mil participantes.

