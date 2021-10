Plataformas digitales transforman la industria del cine: Ximena Urrutia

La directora de cine, Ximena Urrutia sostiene que la explosión en la oferta de productos visuales vía plataformas digitales durante la pandemia no sentenció a la industria cinematográfica sino que sólo la transformó.

“Estamos viviendo un momento con un millón de plataformas, la generación de contenidos es brutal, pero la realidad es que no podemos dejar de ver el cine de autor, que nos representa como país. El cine es un reflejo del país que lo filma. Las películas con el recuento del mundo. Hay que voltear al cine comercial, pero también a otro tipo de cine que cuenta quienes somos o seremos en un futuro”

“Quisiera no pensar que hay un renacer, quisiera pensar que no hubo un deceso. Sí hubo un parón del mundo, no de la industria. Quiero pensar que hoy por hoy estamos encontrando nuevos mecanismos, nuevos métodos, el mundo cambió de manera radical”.