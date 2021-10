Regina Orozco revela el motivo por el que le tuvieron que cortar parte del estómago: VIDEO

La famosa y reconocida cantante de ópera mexicana, Regina Orozco, confesó en una entrevista reciente que siempre ha luchado contra el sobrepeso y que se ha realizado diversas operaciones para bajar de peso, sin embargo, señaló que su propia vida estuvo en riesgo debido a complicaciones de una de estas cirugías y señaló que una de estas consecuencias fue que le cortaran una parte de su estómago pues según la también actriz “estaba a punto de estallar”.

Fue durante una entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, donde la cantante fue cuestionada sobre el problema de sobrepeso que ha enfrentado desde hace muchos años, por lo que Regina Orozco recordó que es un problema que ha enfrentado desde su infancia. “Desde niña me pusieron con anfetaminas y ha sido toda una historia”, señaló y para ejemplificar lo que decía contó el motivo por el que fue necesario que le quitaran una parte de su estómago.

“Ahorita me tuvieron que hacer una operación porque hace 17 años me puse la banda gástrica y baje, los doctores, que no me acuerdo como se llaman, me tuvieron que quitar la banda porque mi cuerpo no la aceptó y la banda, el plástico se quedó adentro del estómago, se me incrustó, hace tres meses me dijeron eso y entonces fui a que me hicieran una endoscopía por una hernia hiatal y me dijeron ‘creo que tiene ahí un plástico’ y pues la banda se me incrustó de un lado y del otro y me hicieron una herradura en el estómago, entonces después de 17 años me tuvieron que cortar parte del estómago y ahorita ya llevo 10 kilos abajo” señaló la reconocida cantante, quien tomó con humor el asunto pues le permitió bajar de peso.

“Me tuvieron que cortar, es una gastrectomía, es muy parecido a un bypass, hace 17 años lo hice para adelgazar, pero ahorita fue por una necesidad, estaba a punto de reventarse mi estómago” señaló en un tono más serio la actriz.

Se declara sapiosexual

Durante la entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, Regina Orozco habló sobre su carrera y otros aspectos sobre su vida personal, pero uno de los temas que más polémica generó fue el de su orientación sexual pues se declaró abiertamente sapiosexual, lo que quiere decir que se enamora sin importar el sexo u orientación de las personas, además, habló sobre su relación con Ximena Cuevas, hija del fallecido pintor y escultor José Luis Cuevas con quien tuvo su primera relación homosexual cuando ella tenía 18 años.

La actriz recordó que fue muy difícil aceptar su orientación sexual, incluso, mencionó que tuvo problemas con sus padres por esta situación que les parecía totalmente anormal, no obstante, señaló que tuvo que enfrentarse a sí misma pues tampoco concebía que le gustara alguien de su mismo sexo, pero señaló que con el tiempo pudo aceptarse e iniciar una relación de cuatro años con Ximena Cuevas. Respecto a su pansexualidad, señaló que considera que no se enamora de un género u orientación sexual sino por la esencia y personalidad de las personas.

“Creo que me enamoro de la persona y sí tiene un nombre, creo que se llama sapiosexual, no tengo idea, pero todas mis comadres LGBTQ+ lo sabrán, creo que soy una persona que se enamora de alguien que admira (…), si alguien me hace reír y tiene un intelecto, caigo, me enamoro de la energía y no sé por qué”, sentenció Regina Orozco.

