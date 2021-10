Emily Ratajkowski DENUNCIA a Robin Thicke por ACOSO durante la grabación de "Blurred lines"

Con el ojo cuadrado quedaron todos cuando la modelo Emily Ratajkowski reveló que había sido víctima de acoso sexual de parte de Robin Thicke, durante el rodaje del video de la canción "Blurred lines", en el que también participó el cantante Pharrell Williams.

La impactante confesión la realizó a través de su nuevo libro "My body" (Mi cuerpo), que saldrá a la venta en el mes de noviembre. En las páginas de esta obra, relató que cuando ella se encontraba en topless, el cantante se le fue encima y la tocó de una forma indebida.

"De pronto, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás", escribió la también empresaria.

Sin embargo, su sorpresa fue mayor al descubrir que el artista se encontraba alcoholizado cuando éste se apartó y mirarla fijamente. "Instintivamente me alejé y volví a mirar a Robin Thicke. Él sonrió de forma burlona y se tambaleó con los ojos ocultos detrás de las gafas de sol", mencionó.

Ratajkowsky estaba cómoda con la grabación hasta el incidente

Cualquiera que haya visto el video de la canción, recordará que los participantes parecían haber tenido un gran momento, pues a todos se les ve contentos y actuando con mucha naturalidad. Así era para Emily Ratajkowski, quien aseguró que al principio estaba muy cómoda, pero todo cambió cuando Thicke actuó de manera indebida al grado de hacerla sentir "desnuda por primera vez durante ese día".

La modelo mencionó que no reaccionó como debería de haberlo hecho: "Empujé la barbilla hacia adelante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo. No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho”.

¿Cuál fue la reacción de la directora del video?

Diane Martel, directora del videoclip, atestiguó la amarga escena y no dudó por un instante en reprender al cantante. Ratajkowski recordó que le gritó “¿qué mie$%& estás haciendo?” y posteriormente le preguntó a ella si se encontraba bien.

Martel confirmó el hecho al Sunday Times y les platicó que se dirigió a Thicke con su voz agresiva de Brooklyn para después detener el rodaje. Por su parte, el intérprete de "Lost without you", "Back Together" y "Look easy" sólo se disculpó de una manera tímida.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es hermosa! Emily Ratajkowski muestra su belleza natural sin una gota de maquillaje | FOTO