Anya Taylor-Joy canta como “los ángeles” en ‘Last night in Soho’: VIDEO

Anya Taylor-Joy es una de las actrices que están despuntando más en estos momentos, situación que la llevó a estar en “Last night in Soho”, donde no solo sigue mostrando sus dotes actorales, sino que en esta ocasión deslumbró al mundo entero con su melodiosa voz, ya que se puede apreciar su debut como cantante.

El don musical salió a la luz con un video donde interpreta “Downtown”, canción oficial de la película “Last night in Soho”, donde se puede ver y escuchar como la nacida en Miami canta “como los ángeles”. La canción fue elegida por la producción, quienes le pidieron que interpretara una de las piezas más emblemáticas del largometraje.

“No todos los días te piden que grabes varias versiones de una canción emblemática. El sonido de los años 60 fue lo primero que me hizo enamorarme de la música, así que me alegré mucho cuando Edgar me pidió que lo intentara. Disfruten de “Downtown”, de la banda sonora de #LastNightInSoho”, compartió en sus redes sociales la actriz.

Sobre la película

"Last night in Soho" es una filmación ambientada en la década de los 60, para ser más específico en Londres basada en una joven apasionada por la moda; durante este viaje conoce a su ídolo. Es considerado un thriller psicológico que busca cautivar a la gente de la mano y voz de Anya.

Se dice que “Downtown” es una buena forma de expresar la sinopsis de la película, ya que relata el ambiente de la época, pero ahora solo queda esperar su estreno para que la gente pueda conocer todos los infortunios y momentos que vivirá la protagonista de la historia.

La película se estrenará en México el próximo 28 de octubre, por lo que si eres fan de la actriz de 25 años no puedes perderte este nuevo proyecto donde quedarás con la boca abierta por su actuación, pero también por su gran voz, misma que podría abrirle la puerta a comenzar una carrera en los escenarios del mundo; pero ese es otro tema para otra ocasión, ya que por ahora solo queda disfrutar de “Downtown”.

