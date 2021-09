Disney Plus estrenó la mejor película de terror de Marvel con Anya Taylor-Joy para ver este 16 de septiembre

Disney Plus estrenó en su catálogo una de las mejores películas de ciencia ficción y terror de Marvel protagonizada por Anya Taylor-Joy, y que tiene entre sus personajes principales a mutantes de los X-Men, por ello es la mejor opción para ver este 16 de septiembre en la plataforma de streaming.

Los nuevos mutantes (The New Mutants) tenía programado su estreno para el 13 de abril de 2018, pero por cuestiones de agenda y algunas tomas extra que se realizaron, el filme tardó en llegar a los cines dos años, siendo el 3 de abril de 2020 la fecha en que Disney determinó su exhibición, lo que habría afectado su recaudación en taquilla.

A pesar de la gran expectativa por parte de los fanáticos del cómic y de la saga de los X-Men, la película no logró cumplir lo esperado, porque el tiempo que llegó a taquilla fue cuando recién había iniciado la pandemia por el Covid-19, por lo que si no tuviste oportunidad de verla en pantalla grande, ahora lo puedes hacer a través del servicio de Disney Plus.

¿De qué trata Los nuevos mutantes?

La historia comienza con Dani Moonstar (Blu Hunt), una joven nativa americana, quien escapa a la destrucción de su reserva por un tornado. Ella y su padre William huyen al bosque, donde él le dice que se esconda en un árbol hueco mientras intenta ayudar a los demás, sin embargo, su padre es asesinado por una entidad invisible.

Mientras Dani intenta escapar, escucha y percibe que algo la persigue, por lo que se golpea y queda inconsciente. Tiempo después, cuando despierta se da cuenta que está en un hospital abandonado dirigido por la Dra. Cecilia Reyes (Alice Braga), quien le dice que es una nueva mutante y que tiene que quedarse en el hospital para aprender a controlar sus poderes, aunque todavía no sabe cuáles son.

En el hospital, Dani conocerá a otros jóvenes en su misma situación: Sam Guthrie (Charlie Heaton), Illyana Rasputin (Anya Taylor-Joy), Roberto da Costa (Henry Zaga) y Rahne Sinclair (Maisie Williams), quienes tienes poder mutantes, pero a pesar de sus extraordinarias habilidades no pueden escapar, ya que una fuerza extraña los acecha.

El filme, que fue anunciado desde 2017, y que tuvo una serie de modificaciones a lo largo de su producción, contó con opiniones mixtas por parte de los críticos de cine, quienes consideraron que no todos los personajes fueron desarrollados de acuerdo como son en los cómics, por otro lado consideraron que había algunos tropiezos en la narrativa, aunque reconocieron la labor en los efectos especiales.

En un principio se dijo que con Los nuevos mutantes (The New Mutants) sería el cambio de generación de los X-Men, pero con la adquisición de Fox por parte de Disney, se hicieron una serie de cambios al corte original, que era más oscuro y apegado a la historia de los cómics. Ante este escenario, la estrategia se cambió y lo que se tenía planeado como una saga con al menos tres secuelas, fueron canceladas.

Si eres fanático de estos personajes de Marvel necesitas ver Los nuevos mutantes (The New Mutants), ya que es una excelente opción para disfrutar este 16 de septiembre en la plataforma de Disney Plus.