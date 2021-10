Esta fue la canción que hizo saltar a la fama a Camilo Sesto

Sin lugar a dudas, Camilo Sesto marcó un antes y un después en el mundo de la música hispana, pues fue un artista que trascendió los límites de la fama, al punto de ser hoy un ícono de las canciones románticas de los ’70. Incluso, aún luego de fallecer a los 72 años, el autor de “Algo de mí”, uno de los temas que lo catapultó a la fama y que hasta hoy resuena en los tímpanos de millones de personas en todo el mundo, sigue siendo escuchado y elogiado por la sensibilidad que transmiten sus producciones.

Tal como ha quedado en la historia de la balada romántica, Sesto fue un cantante, compositor e intérprete exitoso como pocos: llegó a vender millones de discos y fue el primer cantante en España que logró el disco de platino gracias a dos canciones emblemáticas: “Perdóname” y “Algo de mí” cuyos acordes, jamás se apagarán.

De acuerdo a los antecedentes de su juventud, su carrera musical comenzó en 1966, cuando Camilo era vocalista del grupo Los Botines. Cuatro años más tarde, el español decidió emprender su carrera como solista y en 1971 grabó su primer álbum con el éxito de “Algo de mí”. Esta canción terminó siendo la que lo llevó para siempre a la cima de la fama a nivel mundial. En realidad, es sabido que el éxito de esa canción, fue inesperado tanto para todo su equipo como para él y fue complejo para él y sus compañeros que el tema llegara a ser el número uno en audiencia.

En una oportunidad, en el marco de la realización del documental “Camilo sinfónico”, el autor recordó de ese momento: "Subía [de posiciones] tímidamente. Primero llegó al puesto 13. Luego al 9 y cuando llegó al 6 se paró". Yo pensaba: 'Ya no subirá'. Pero sí. Llegó al 3 y, de repente, al 1 y ya no bajó". No fue tan solo hasta dos años después de publicar la canción, cuando el cantante decidió representar a España en el Festival Internacional de la OTI, pero con el tema "Algo más". Esa fue la canción con la que consiguió otro gran éxito de ventas en toda Latinoamérica.

Camilo Sesto posando. Fuente: Instagram Camilo Sesto Fans Global

Con el pasar de los años, el cantante español rápidamente consiguió ser uno de los grandes artistas en marcar presencia en España. Además de esa canción que lo hizo famoso, Camilo Sesto logró causar furor con otros temas, como “Lanza tu voz”, “A ti”, “Manuela”, “Ay, ay, Rosseta” y “Mendigo de amor”. Lo cierto es que, durante su extensa y exitosa carrera, Camilo Sesto logró vender más de 100 millones de discos. También fue él quien consiguió que 52 de todas sus canciones llegaran a ser las primeras en todos los rankings de escucha. Sus temas, además, fueron traducidos al inglés, italiano y portugués.