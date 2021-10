El duro mensaje de Alicia Machado a Ricky Martin

Tal es el sentimiento de unión y cordialidad que Ricky Martin ha sabido demostrar a lo largo de los años hacia su familia y allegados, que a esta altura nadie se atreve a poner en tela de juicio las decisiones que a lo largo de su carrera ha tomado el gran artista y que han sido conocidas por el mundo.

De hecho, tras reconocer hace ya muchos años que su amor de pareja no está centrado en una persona heterosexual, él fue quien logró demostrar que el derecho de formar una familia no es algo de lo que cualquier persona deba quedar exceptuado si así lo desea. Luego de tener a sus hijos a través del método de maternidad subrogada, el gran artista ha dejado en claro el amor y la dedicación que brinda a sus hijos y lo mucho que disfruta de ser papá. Por eso, los dichos de la ex Miss Universo Alicia Machado cayeron como una bomba para quienes defienden a raja tabla la figura de Ricky Martin.

Es que tal solo a dos semanas de haber hecho comentarios machistas y homofóbicos en plena transmisión de La casa de los famosos Alicia Machado, volvió a lanzar fuertes críticas contra la comunidad LGBTIQ+ y atacó a Ricky Martin, cuestionando por la forma en que trajo a sus hijos al mundo. El momento fue captado por una de las cámaras que se encuentran escondidas en los rincones de la casa donde se realiza el reality, ubicada en México.

Todo surgió a partir de una charla entre la ex reina de la belleza y el actor mexicano Christian de la Campa, quien quiere alquilar un vientre para convertirse en padre. Al dar su opinión, la actriz y presentadora venezolana lo interrumpió con frases y conceptos que causaron incomodidad y repudio. “Perdón, con todo el respeto del tema ese. Ese es un tema controversial, con todo el respeto, no te pongas en esa mamada. A estar comprando óvulos, ovarios, madres, vientres. No son mascotas. Los hijos y los seres humanos no son mascotas ni experimentos en el laboratorio. Porque no funciona así. Tú verás dentro de unos años lo que va a pasar”, dijo textual Machado, que ya ha estado nominada en más de una ocasión para abandonar el reality.

Ricky Martin jugando con uno de sus hijos. Fuente: Instagram Ricky Martin

Por su parte, De la Campa sostuvo en que la gestación subrogada es una alternativa que le evita sufrimientos a los niños como suele ocurrir cuando hay una separación entre los padres. “Más por miedo a eso (al sufrimiento), cuando existe una separación”, continuó el intérprete que durante su estancia en La casa de los famosos reveló que actualmente no guarda ninguna relación con su mamá. Alicia Machado lo volvió a interrumpir. Esta vez para responsabilizar a la comunidad LGBTIQ+ de haberse inventado situaciones como las que le preocupan al también modelo de 39 años. ¿Extraño punto de vista, no crees?